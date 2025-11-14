82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

▲北屯老婦孤獨死在家中近3個月，原本身形豐腴的阿嬤已萎縮到「只剩用拎的」。（圖／記者許權毅攝影）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

誰料到，一戶人家的異常水費，竟揭開人間悲劇！台中市北屯區一名82歲曾姓獨居婦人昨(13)日被發現陳屍家中，粗估死亡2至3個月，原本豐腴的身形，已成一具瘦小乾枯的遺體，連陪伴她的白色狗兒也一同死在屋內，景象令人鼻酸。

警方與相關人員13日破門進入屋內，發現曾婦屍體已成乾屍。據形容，昨天下午禮儀社人員到場移出遺體時，過去豐腴的阿嬤已萎縮到「只剩一小袋」，殯葬業者甚至半抱半拎就可將遺體移出。更讓人心碎的是，屋內還有一隻白狗的屍體，疑似是在主人離世後，無人照料而跟著死去，忠心陪伴直到最後一刻。

▲台中市北屯區曾姓老婦生前個性孤僻，有堆積物品習慣。（圖／記者許權毅攝影）



據悉，曾婦生前個性孤僻，有堆積物品的習慣，雖有房產、經濟不虞匱乏，但與女兒相處不睦，鮮少往來，里長也不知道女兒住在哪裡，直到昨天警方通知才現身；且平時曾婦也擔心有人覬覦其房產，加上她的作息不正常，常半夜才出沒，鄰里也常摸不透其行蹤。直到台灣自來水公司察覺她家2個月用水量高達近6000度，驚覺不對勁通報警方，聯合一同破門而入，才讓這起「人狗雙亡」的悲歌曝光，令人不勝唏噓。