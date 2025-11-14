　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

▲北屯老婦孤獨死。（圖／記者許權毅攝影）

▲北屯老婦孤獨死在家中近3個月，原本身形豐腴的阿嬤已萎縮到「只剩用拎的」。（圖／記者許權毅攝影）

記者許權毅、游瓊華／台中報導

誰料到，一戶人家的異常水費，竟揭開人間悲劇！台中市北屯區一名82歲曾姓獨居婦人昨(13)日被發現陳屍家中，粗估死亡2至3個月，原本豐腴的身形，已成一具瘦小乾枯的遺體，連陪伴她的白色狗兒也一同死在屋內，景象令人鼻酸。

警方與相關人員13日破門進入屋內，發現曾婦屍體已成乾屍。據形容，昨天下午禮儀社人員到場移出遺體時，過去豐腴的阿嬤已萎縮到「只剩一小袋」，殯葬業者甚至半抱半拎就可將遺體移出。更讓人心碎的是，屋內還有一隻白狗的屍體，疑似是在主人離世後，無人照料而跟著死去，忠心陪伴直到最後一刻。

▲北屯老婦孤獨死。（圖／記者許權毅攝影）

▲台中市北屯區曾姓老婦生前個性孤僻，有堆積物品習慣。（圖／記者許權毅攝影）

據悉，曾婦生前個性孤僻，有堆積物品的習慣，雖有房產、經濟不虞匱乏，但與女兒相處不睦，鮮少往來，里長也不知道女兒住在哪裡，直到昨天警方通知才現身；且平時曾婦也擔心有人覬覦其房產，加上她的作息不正常，常半夜才出沒，鄰里也常摸不透其行蹤。直到台灣自來水公司察覺她家2個月用水量高達近6000度，驚覺不對勁通報警方，聯合一同破門而入，才讓這起「人狗雙亡」的悲歌曝光，令人不勝唏噓。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「剩一小袋」　忠心白狗共赴黃泉
28歲正妹AV女優驚傳過世！　好友悲痛證實
國道警PO違規照「不取締對得起大家嗎？」　2.7萬人讚：多拍
王義川改口！「只是提醒」：北市府方向是對的
快訊／確定了！「卡仔」正式加入WBC美國隊
水費6000度！台中82歲嬤孤獨死　社工2周前敲門無回應
740萬奧迪自撞竟詐保140萬！　4連霸民代下場慘了
台北看守所誤放人犯！　緊急道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2晚80通電話騷擾前男友新歡！還辱：偷情小三　失戀女這下慘了

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

騎上人行道2分鐘被檢舉3次　騎士喊冤「前方堵塞」被打臉

立委前助理牽線收黑錢！國土署高官A百萬豪嗑保健品　二審下場曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲嬤孤獨死剩白骨！重陽禮金也沒領　社工2周前訪視敲門無回應

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

司法與工藝的奇蹟合奏　「司法之秤」揭幕進駐最高檢

五口命案李女傳「雙手沾血照」恐嚇　傳訊：神經病殺人不會怎樣

740萬奧迪自撞竟詐保140萬！4連霸林智勇判囚4年6月定讞...立即解職

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：只是做做樣子

2晚80通電話騷擾前男友新歡！還辱：偷情小三　失戀女這下慘了

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

騎上人行道2分鐘被檢舉3次　騎士喊冤「前方堵塞」被打臉

立委前助理牽線收黑錢！國土署高官A百萬豪嗑保健品　二審下場曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲嬤孤獨死剩白骨！重陽禮金也沒領　社工2周前訪視敲門無回應

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

司法與工藝的奇蹟合奏　「司法之秤」揭幕進駐最高檢

五口命案李女傳「雙手沾血照」恐嚇　傳訊：神經病殺人不會怎樣

740萬奧迪自撞竟詐保140萬！4連霸林智勇判囚4年6月定讞...立即解職

ADOR確定勝訴！　NewJeans「超過期限沒上訴」合約到2029年

八炯被抓包！身分證號碼全露「欠繳3萬6罰單」　網噴：危險駕駛

2晚80通電話騷擾前男友新歡！還辱：偷情小三　失戀女這下慘了

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

大谷翔平又全包！連3年5冠前所未見　一天狂收4獎「感謝大家」

孫儷帥兒14歲了！慶生照露逆天高顏值…罕吐育兒辛酸：繃不住哭了

騎上人行道2分鐘被檢舉3次　騎士喊冤「前方堵塞」被打臉

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕　姓名同音1字「加購拉麵享5折」

比馬桶把手還髒！　飯店吹風機「黴菌細菌全吹頭上」恐掉髮

女在家遭「電鋸分屍」爆血慘死　男友驚恐自首：她被惡靈附身

【帝王蟹舉螯求生】網紅生鮮超市凌晨火警！ 整缸海鮮慘變「隔水加熱」

社會熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

母悶死癱兒　律師：那是愛也是絕望

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽被嫌「像看到鬼」

殺掉闖屋惡煞主張無罪失敗

即／北市健康路大火猛烈　搶救困難

新竹家具行起火　整間鐵皮建築狂燒

微波爐烤貓引眾怒！男疑遭假帳號+AI栽贓

台中娃娃車撞分隔島！司機疑腦溢血昏迷

即／掏空遠航35億　張綱維二審仍重判15年

豐原五口走絕路！女團購主狠詐1536萬惡行曝

即／豐原五口命案　檢起訴李女求刑15年

更多熱門

相關新聞

沒領重陽禮金嬤孤獨死　社工2周前曾訪視

沒領重陽禮金嬤孤獨死　社工2周前曾訪視

台中市北屯區驚傳獨居長者悲歌！一名82歲的曾姓婦人昨(13)日被發現陳屍於家中，屍身已嚴重腐爛見骨，警方初步研判死亡時間長達2至3個月。遺憾的是，曾婦是台中市社會局列冊服務的孤獨老人長達6年，最近社工才前往訪視但撲空，社工以為曾婦只是外出不在家，未能及時察覺異狀，令人遺憾。

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了

五口命案李女恐嚇「讓你看抓狂的菲菲」

五口命案李女恐嚇「讓你看抓狂的菲菲」

用死讓其他人不再被傷害！五口命案家人無聲吶喊

用死讓其他人不再被傷害！五口命案家人無聲吶喊

豐原五口走絕路！女團購主狠詐1536萬惡行曝

豐原五口走絕路！女團購主狠詐1536萬惡行曝

關鍵字：

台中北屯孤獨死白狗

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

最難交到知心好友星座Top 3

《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

王義川喊圖利！郭音蘭：蔣萬安預判了民進黨的預判

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面