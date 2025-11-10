陸「癌症早篩第一股」2年玩完　總部人去樓空...實驗室持續拖欠租金

▲諾輝健康杭州總部大門深鎖。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者魏有德／綜合報導

曾在大陸資本市場紅極一時的「癌症早篩第一股」諾輝健康僅用兩年時間便因營收造假遭港交所「強制退市」。這家曾被寄望代表大陸精準醫療的港股公司，其杭州總部大樓門鎖塵封、北京實驗室租金拖欠，公司只餘殘留招牌與空蕩蕩辦公室，以及血本無歸的投資股民。

《每日經濟新聞》報導，從巔峰墜落谷底，「癌症早篩第一股」諾輝健康只用了兩年零2個月。2023年8月，CapitalWatch發佈做空報告，指控諾輝健康營收造假近九成；2024年3月，審計機構德勤因無法核實財務數據而拒簽公司年報，公司股票應聲停牌；2025年10月27日，這家明星公司正式被港交所強制退市‌。諾輝健康前員工透露，「這只是冰山一角。」

▲諾輝健康曾為大陸醫事類明星上市公司。（圖／翻攝每日經濟新聞）

諾輝健康總部位於杭州濱江區和瑞科技園，曾租用1、9、12、13層辦公樓作為營運基地，如今僅剩1樓仍有零星運作。園區入口玻璃門上仍留有「諾輝健康」標識，內部積滿灰塵、座椅散亂。據悉，公司原有實驗室與製造區域均陷停擺狀態，部分廠房內仍可見「糞便檢驗預處理裝置」包裝箱堆疊，但已無出貨跡象。

▲諾輝健康北京實驗室。（圖／翻攝每日經濟新聞）

北京、廣州等地分支實驗室同樣陷入停工。北京生命科學園內的「北京諾安醫學檢驗實驗室」長期關閉，門口張貼的整改通知仍停留在2025年7月。快遞員透露，自5月起寄往北京的樣本已改寄杭州，「以前每天都有樣本件，現在幾乎沒有」，部分快件甚至是「租金、水電、違約金欠款催繳函」。

公開資訊顯示，諾輝健康2013年成立於杭州，主營癌症早篩檢測，2021年於港交所上市後市值一度超百億港元。然而，經歷做空、財報疑雲與審計風暴後，公司營運全面停擺。前董事會主席朱葉青仍持有主要股權，並為旗下北京新程公司法定代表人。

▲諾輝健康生產的癌症早期篩檢產品。（圖／翻攝每日經濟新聞）

據悉，諾輝健康的清盤令聆訊將於11月14日在開曼群島大法院舉行。業內人士指出，一旦進入清盤程序，投資人資金幾乎難以追回，這場「癌症早篩神話」已正式畫下句點。