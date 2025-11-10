　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「癌症早篩第一股」2年玩完　總部人去樓空...實驗室持續拖欠租金

▲諾輝健康杭州總部大門深鎖。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲諾輝健康杭州總部大門深鎖。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者魏有德／綜合報導

曾在大陸資本市場紅極一時的「癌症早篩第一股」諾輝健康僅用兩年時間便因營收造假遭港交所「強制退市」。這家曾被寄望代表大陸精準醫療的港股公司，其杭州總部大樓門鎖塵封、北京實驗室租金拖欠，公司只餘殘留招牌與空蕩蕩辦公室，以及血本無歸的投資股民。

《每日經濟新聞》報導，從巔峰墜落谷底，「癌症早篩第一股」諾輝健康只用了兩年零2個月。2023年8月，CapitalWatch發佈做空報告，指控諾輝健康營收造假近九成；2024年3月，審計機構德勤因無法核實財務數據而拒簽公司年報，公司股票應聲停牌；2025年10月27日，這家明星公司正式被港交所強制退市‌。諾輝健康前員工透露，「這只是冰山一角。」

▲諾輝健康曾為大陸醫事類明星上市公司。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲諾輝健康曾為大陸醫事類明星上市公司。（圖／翻攝每日經濟新聞）

諾輝健康總部位於杭州濱江區和瑞科技園，曾租用1、9、12、13層辦公樓作為營運基地，如今僅剩1樓仍有零星運作。園區入口玻璃門上仍留有「諾輝健康」標識，內部積滿灰塵、座椅散亂。據悉，公司原有實驗室與製造區域均陷停擺狀態，部分廠房內仍可見「糞便檢驗預處理裝置」包裝箱堆疊，但已無出貨跡象。

▲諾輝健康北京實驗室。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲諾輝健康北京實驗室。（圖／翻攝每日經濟新聞）

北京、廣州等地分支實驗室同樣陷入停工。北京生命科學園內的「北京諾安醫學檢驗實驗室」長期關閉，門口張貼的整改通知仍停留在2025年7月。快遞員透露，自5月起寄往北京的樣本已改寄杭州，「以前每天都有樣本件，現在幾乎沒有」，部分快件甚至是「租金、水電、違約金欠款催繳函」。

公開資訊顯示，諾輝健康2013年成立於杭州，主營癌症早篩檢測，2021年於港交所上市後市值一度超百億港元。然而，經歷做空、財報疑雲與審計風暴後，公司營運全面停擺。前董事會主席朱葉青仍持有主要股權，並為旗下北京新程公司法定代表人。

▲諾輝健康生產的癌症早期篩檢產品。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲諾輝健康生產的癌症早期篩檢產品。（圖／翻攝每日經濟新聞）

據悉，諾輝健康的清盤令聆訊將於11月14日在開曼群島大法院舉行。業內人士指出，一旦進入清盤程序，投資人資金幾乎難以追回，這場「癌症早篩神話」已正式畫下句點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／震撼！三上悠亞來台加盟球團啦啦隊
鳳凰轉彎撲台！鄭明典揭「1變數」：對台灣威脅會減弱
快訊／新北大橋死亡車禍！騎士慘死
火燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時成死屍
快訊／衛福部下令：芬普尼問題場雞蛋「不分批次全面下架禁售」
快訊／2檔千金股發威！　雙雙亮燈漲停
黃立成：祝大家別被破產清算！53歲生日許願…玩幣慘賠負債4.
海警傍晚將發布！　豪雨愈晚愈明顯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「癌症早篩第一股」2年玩完　總部人去樓空...實驗室持續拖欠租金

台灣夜市溫州瑞安「擺攤」一個月　36攤齊聚吸引7萬人次捧場

京東首款電動車「租電方案」最低價僅21.7萬　整車限時優惠39.1萬

香港小學開放考試寫簡體字　前特首怒批：為什麼不努力學繁體字？

中國CPI由負轉正　10月年增0.2%

山東威海海域兩船相撞　漁船沉沒8人失蹤

央視「起底」沈伯洋威脅全球抓捕　陸委會：可能擴及所有台灣民眾

稀土禁令再鬆綁　陸商務部：暫停鍺、銻、石墨兩用物項對美出口管制

陸女成中國首位「冷凍人」　老公3年就交新女友：永遠無法取代她

共軍福建艦入列　美專家：北京不斷擴張軍力投射能力

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

陸「癌症早篩第一股」2年玩完　總部人去樓空...實驗室持續拖欠租金

台灣夜市溫州瑞安「擺攤」一個月　36攤齊聚吸引7萬人次捧場

京東首款電動車「租電方案」最低價僅21.7萬　整車限時優惠39.1萬

香港小學開放考試寫簡體字　前特首怒批：為什麼不努力學繁體字？

中國CPI由負轉正　10月年增0.2%

山東威海海域兩船相撞　漁船沉沒8人失蹤

央視「起底」沈伯洋威脅全球抓捕　陸委會：可能擴及所有台灣民眾

稀土禁令再鬆綁　陸商務部：暫停鍺、銻、石墨兩用物項對美出口管制

陸女成中國首位「冷凍人」　老公3年就交新女友：永遠無法取代她

共軍福建艦入列　美專家：北京不斷擴張軍力投射能力

台中起家手搖飲「阿檸」進軍台北　開幕享買1送1

歹徒尾隨高雄老婦返家　佯稱「借電話」搶金項鍊！酒吧放鬆被逮

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

籲賴清德說清楚重啟核電時程表　黃國昌：不要再騙台灣人沒缺電

aespa、＆TEAM傳年底上日本紅白！　成員王奕翔「台灣第7人」登台

一票人不敢穿！溫泉飯店「1物變共用的」超怕沒消毒　同行給答案

新壽分手費44.3億！李四川曝解約進度　拚黃仁勳明年6月來台動工

AI市場轉為軟體帶動硬體銷售　擷發董座曝「ASIC市場特殊切入點」

男搭訕正妹按摩小腿挨告　女友作偽證「她全程笑瞇瞇」判更重

快訊／鳳凰逼近！新人搶拍婚紗...清境等三高農場今下午2時休園

【學長來了】校狗進教室躲雨 順道跟同學討摸摸

大陸熱門新聞

央視威脅抓捕沈伯洋　陸委會：恐擴及全台民眾

央視「起底」沈伯洋　威脅全球抓捕

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

陸女成「冷凍人」　老公3年就交新女友

陸雙11退貨率超80%！多人製巨型吊牌防奧客

大陸私營「人民咖啡館」遭官媒批無底線　火速改名

香港小學開放考試寫簡體字　前特首不滿

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

台灣夜市溫州瑞安「擺攤」一個月 36攤齊聚吸引7萬人次捧場

陸委會：鄭麗文追思「叛國共諜」還拿陸配擋箭

陸男女名醫值班室交纏　開戰前先鋪無菌墊

黃安在台灣用對岸高德導航：摸的一清二楚

京東首款電動車「租電方案」最低價僅21.7萬 整車限時優惠39.1萬

陸女機器人疑「活人扮演」　團隊現場剪衣

更多熱門

相關新聞

開轟健保補充保費　Cheap：低能政策！

開轟健保補充保費　Cheap：低能政策！

衛福部研議健保補充保費三大改革方案，其中利息、股利、租金的補充保費改採年度結算制，引起一票民眾群起反彈。百萬網紅Cheap在臉書痛批這是「#低能政策」，直言政府腦筋動到股民身上，把平民當韭菜割，「健保沒錢就去找那些平常濫用健保的人啊！要不然去宗教、大財團找錢阿！一些廟宇富得流油都沒在繳稅的，把歪腦筋動到股市的韭菜幹嘛啊？」

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

全網炸鍋！健保補充保費新制要上路　金管會：看報導才知道

全網炸鍋！健保補充保費新制要上路　金管會：看報導才知道

健保補充保費擬大改　「不敗教主」揭陷阱

健保補充保費擬大改　「不敗教主」揭陷阱

羞！女子穿運動內衣跑完步「胸前一抹粉紅」 商家：經不起汗液腐蝕

羞！女子穿運動內衣跑完步「胸前一抹粉紅」 商家：經不起汗液腐蝕

關鍵字：

諾輝健康下市退市清盤股民造假杭州

讀者迴響

熱門新聞

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

那對夫妻妮妮突不適送醫

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

綠營將有「更大咖」挑戰蔣萬安　王世堅點名2人

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面