政治

幕後／台美關稅談判與日韓「性質大不同」　專屬台灣模式一次看懂

▲▼美國總統川普9日返回華府。（圖／路透）

▲美國總統川普。（資料照／路透）

記者陶本和／台北報導

針對台美關稅談判，外媒Politico於13日報導指出，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，而台灣目標月底前與美敲定協定。不過，一位關注關稅議題的財經人士向《ETtoday新聞雲》記者指出，台灣與日韓的性質其實「大不同」，日韓本質上是「出資」，主導權在美方；而我國談判有屬於自己的「台灣模式」，投資是企業自主規劃，非由美方指定投資標的，台灣政府可透過信用保證機制，增加金融體系對企業的貸款支持；此外，台美也合作打造產業聚落，強調供應鏈延伸而非單純移轉。

根據公開資訊顯示，日本將以現金對美投資5500億美元；南韓方面，除了檯面上將對美投資3500億美元，川普先前也宣稱，南韓企業要在美國投資超過6000億美元。財經人士表示，如果將兩者加總，會發現總體投資金額遠遠高於3500億美元。

外媒Politico所提及日本政府的5500億，以及韓國政府的3500億，財經人士表示，雖然都說是「投資」，但本質上其實是「出資」；他說，川普政府有權決定這些錢要投資在哪些項目，主導權是由美方所掌握

財經人士表示，至於川普口中，韓國在3500億外，還要再投資的6000億美金，則是由韓國企業直接投資，評估包含8月底時，南韓總統李在明訪美時韓國企業宣布將在美國投資的1500億美元，以及10月底APEC期間韓國企業又承諾新增的相關投資。

至於台灣方面，財經人士透露，台灣在談判過程中，美方期待與台灣在高科技製造能力合作，所以我方明確向美方提出「台灣模式」。

至於何謂「台灣模式」？該人士表示，第一，產業投資是由「企業自主規劃」，依商業考量決定投資項目，政府整合民間產業布局，並「不是」由美方指定投資標的；而台灣政府可以透過信用保證機制，增加金融體系對企業的貸款支持，鼓勵企業赴美投資。

第二個部分，則是有關「打造產業聚落」。財經人士表示，雖然台灣的科學園區獨特性，不一定能在國外完全複製，但可以透過台美雙方政府（G2G）合作，在美國打造適合的產業聚落。

這位人士表示，換言之「不是將台灣園區搬到美國」，而是在談判過程中，我方向美國要求，美方要提供完善的土地、水、電等基礎相關建設需求，以及簽證、法規環境方面，都要給予大力的支持與配套。他表示，「台灣模式」是以台美雙方政府共同打造，來吸引企業進駐的環境，這樣有利於產業聚落與供應鏈形成，進而達成台、美以及企業「三贏」的結果。

財經人士強調，「台灣模式」是「企業自主、政府支持」，由台灣政府及企業主導，強調「供應鏈延伸」、「非單純移轉」，這樣子的目的，是保護台灣產業主體性，深化台美戰略夥伴關係，也確立台灣在全球供應鏈關鍵地位。

事實上，行政院發言人李慧芝13日在院會後記者會上受訪時，她也已經有提及「台灣模式」，並強調「台灣模式」跟美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。

此外，台美除了洽談供應鏈合作，我國也爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款等多項關稅最優惠待遇。

在談判進程方面，台美雙方談判團隊目前正在進行書面文件的交換討論，針對未來的協議先凝聚共識，只要達成共識，就會進入總結會商，以完成台美的貿易協定。

中國傳「已停買美國黃豆」！

中國傳「已停買美國黃豆」！

《彭博社》報導，美國宣稱達成貿易休兵不到2周，似乎又出現變卦。貿易商匿名透露，中國上月底連續下單之後，如今對美國黃豆的進口似乎已經陷入停滯，並無新的出貨紀錄。

對台關稅開價了？　美媒曝投資金額

對台關稅開價了？　美媒曝投資金額

川普喊發「關稅紅利」每人6.2萬　富人沒份

川普喊發「關稅紅利」每人6.2萬　富人沒份

川普關稅還有B計畫　高盛：敗訴影響有限

川普關稅還有B計畫　高盛：敗訴影響有限

台積電美廠先進製程　台經院：拉高生產比重恐成定局

台積電美廠先進製程　台經院：拉高生產比重恐成定局

台美談判投資協議台灣模式供應鏈關稅

