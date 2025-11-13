中國傳「已停買美國黃豆」　對川普承諾不到2周就落空

▲外媒爆料，中國對美國黃豆的進口，似乎已陷停滯。（示意圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

《彭博社》報導，美國宣稱達成貿易休兵不到2周，似乎又出現變卦。貿易商匿名透露，中國上月底連續下單之後，如今對美國黃豆的進口似乎已經陷入停滯，並無新的出貨紀錄。

華府宣稱，北京已承諾在今年底前採購1200萬噸美國黃豆，並在未來3年每年採購2500萬噸。不過，儘管北京已降低美國黃豆關稅，並解除對3間美國貿易商的禁令，迄今卻尚未證實這些具體數字。中方進口暫緩的不確定性，更加劇了外界質疑，中國是否會像川普政府所宣稱的那樣，大量採購美國黃豆。

新加坡StoneX Group農產品經紀人康偉強（Kang Wei Cheang，音譯）指出，「業界許多人認為，中國採購1200萬噸美國黃豆的承諾更像是外交姿態」，而非具體貿易協議。

事實上，中國過去幾個月一直在大量採購南美黃豆，以實現進口來源多元化。因此，荷蘭合作銀行（Rabobank）資深穀物和油籽分析師皮斯托亞（Vitor Pistoia）認為，不論美中是否達成貿易協議，中國未來幾個月的需求都將下跌。

貿易商也指出，貿易協議的消息宣布後，美國黃豆價格上漲而高於南美黃豆，且美國黃豆仍面臨13%關稅，處理成本將造成重大虧損，使得中國廠商缺乏採購誘因。