普發一萬強迫中獎！釋昭慧再開噴「害台灣人被貼上愛錢標籤」

隨著「普發現金1萬元」陸續入帳，先前倡議增設「拒領選項」卻遭行政院否決的釋昭慧法師，再度在臉書發文表達不滿。她批評政府以自動入帳、免登記的方式，將款項直接匯入約463萬名特定對象帳戶，是對拒領者的「無禮冒犯」。她擔心這樣的政策會讓臺灣人被貼上「就是愛錢」的標籤，憂心一旦全民習慣以金錢衡量政府善意，政客便會競相撒幣，導致國家紀律崩解、世代負擔加重，甚至讓境外勢力誤以為「只要出錢就能收買臺灣」。



釋昭慧表示，現階段整體經濟氛圍，與疫情期間政府期盼刺激買氣的狀況不同，「沒有什麼太大的必要必須要去刺激買氣」。若財政許可，應優先加強定向補助，例如這陣子颱風受災戶與弱勢照顧，「特別給予他們一些待遇我覺得是比較好的」。她指出，從烏克蘭戰事可見世界局勢仍充滿不穩定性，台灣應更小心，儲備更多財政資源以備變局。她並強調，若國庫能累積越多的資源，也能強化財政韌性，足以隨時應變；此外，台灣仍有國債，債務留得越多，對後代越不利。

▲釋昭慧認為政客爭先大撒幣非人民之福，且讓台灣人被認為「很愛錢」，這並非好事。（圖／引自釋昭慧臉書）

釋昭慧強調，她並不把「愛錢」視為原罪，但這樣的政策恐讓臺灣人被貼上「很愛錢」的標籤。她表示，「君子愛財，取之有道」，愛錢並不是罪惡，但在一個充滿不確定性的時代裡，若臺灣人被認為「就是愛錢」，是相當危險的，因為那就意味著「臺灣人是可以被收買的，收買的上限在哪裡我不知道，但我覺得這是一個國家紀律的問題」。

她進一步解釋，當臺灣人一旦被貼上「愛錢」的標籤，容易陷入的危險包括境內與境外。對於境內來說，「無論朝野哪一個政黨，他們既然認定臺灣人愛錢，為了奪取政權，可能每個政治人物都會爭相撒幣，這樣我們的國庫、後代子孫真的很可憐，會讓我擔心臺灣沒有明天」。而對境外勢力來說，當臺灣人被視作「愛錢」時，對方更可能會覺得「原來不用發起一場戰爭，收買臺灣人可能比花軍事費用更划得來」。她警告，若被外界認定可用金錢影響臺灣民意，「這可能成為一場不流血的國體改變」。

她也解釋，社會上如她，已有不少明確的拒領聲音，但制度面卻缺乏相應管道，導致實務上仍以「已領」計算，她強調，自動入帳與無法拒領之間的差異，不僅只是技術問題，還可能讓外界誤讀民意傾向。

對於有人主張以轉捐方式響應拒領，她提醒，這樣的做法「依舊是在替臺灣人愛錢這樣的印象背書」，因為即使轉捐，在政府紀錄裡仍屬「已領」。她重申，這也是她當初堅持要求增加「拒領」選項的原因。畢竟民眾若選擇入戶頭後再轉捐，最終官方統計也無法顯示出來，「國家的統計資料上就只有領跟不領」。

另外釋昭慧也感慨，她的團隊發現，網路上有不少攻擊她的輿論與AI生成影片來自境外，散布「釋昭慧不准大家領錢」的假消息。但她強調自己不求名利，「想講什麼就講什麼，被抹黑成惡棍我都無所謂」，她說出真心話，原本只是希望能讓國家更好。如今普發已成定局，她也無奈表示，「我也只能開噴、罵罵他們幾句，對吧？」