地方 地方焦點

台中普發5萬元？　盧秀燕曝「市府沒錢」：明年若有盈餘願意發

▲▼台中普發5萬元？　盧秀燕曝「市府沒錢」：明年若有盈餘願意發。（圖／台中市政府

▲台中普發5萬元？盧秀燕：市府沒有盈餘。（圖／台中市政府）

記者許力方／綜合報導

台中市議會今（13日）定期會市政總質詢，多名市議員要求市府普發5萬元，台中市是否如外傳有盈餘能加碼普發現金？市長盧秀燕回應如同立委王義川所說：「普發現金是詐騙、是假訊息。」但未來台中有錢就發，若財政有盈餘會很樂意普發現金，但若要舉債發錢，需要市民、議會共識。

市議員楊啓邦質詢台中市府是否真如外界所說有盈餘能加碼普發現金？盧秀燕表示，如同立委王義川所說：「普發現金是詐騙、是假訊息」，呼籲各界勿再傳遞假訊息，也不應用假訊息作為問政基礎，未來台中市若財政狀況轉好、有盈餘，會很樂意普發現金。

多位議員建議台中市政府售地收入加碼普發現金，對此，盧秀燕說明，售地費用就是繳庫，用來彌補當年度預算的缺口，售地收入1023億元已經用於社會福利及公共建設。台中市財政很辛苦，沒有盈餘，近6年決算「短絀9億元」，地方稅短徵17億元，明年若有盈餘會很樂意普發現金，也需視年度財政狀況而定；現階段如果堅持「舉債」來普發現金，需有市民、議會的共識。

台中市政府財政局說明，台中市歷年決算累計尚有短絀，各項重大建設經費需求龐鉅，每年預算均有差短須彌平，目前無餘裕可普發現金。台中市各項收入繳入市庫後，都已統籌運用於推展各項市政建設及社會福利政策，並納入各年度決算，並非未來可使用財源，且108年至113年度歲入歲出決算合計「短絀」9億元；截至113年底，歷年累計尚有短絀211億元、公共債務未償餘額845億元。

對於售地收入用於普發現金等建議，財政局說，台中市各市地重劃區及區段徵收區開發成本，都需要先向金融機構借款籌應，因此，開發完成後的抵費地及配餘地依法處分後應優先償還借款，如有賸餘再依規解繳台中市實施平均地權基金，並視基金財務狀況，編列適當盈餘繳庫。

11/11 全台詐欺最新數據

