生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

又是普發1萬詐騙！「1話術超容易相信」　他慘失106萬：無奈又憤怒

▲▼領錢,鈔票,有錢人,ATM。（圖／記者劉維榛攝）

▲普發1萬詐騙，受害者損失106萬。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

警政署165打詐儀表板示警，「普發1萬元」詐騙再出新招！一名受害者接獲自稱「板橋郵局」的電話，誆稱「普發現金遭冒領」，轉接「假警察」與「假檢察官」LINE群組，要求交出金融卡與黃金「財產清查」。原PO信以為真，損失高達106萬元。警方提醒，聽見檢察官或警察LINE傳遞司法文書，這一定是詐騙招數。

一名受害者接到自稱「板橋郵局」的電話，對方語氣急促說道，「我們這邊發現你的普發現金1萬元遭人冒領！」原PO當下內心慌亂，還沒多問，對方就說要幫忙轉接到報案的警察局。

電話另一頭，是一名自稱「新北市警察局偵查隊」的人，聲音沉穩又嚴肅，表示要加LINE才可方便連絡，而受害者完全沒起疑心，以為是正式的調查流程，就照做了。

加LINE後，又陸續出現「吳志強警員」、「王維忠督察」和「王盛輝檢察官」，強調受害者被盜用個資，可能涉及刑事案件，必須配合財產清查。受害者回憶當下，看著這些人講得煞有其事，還傳來一堆看似官方文件的圖片，才讓他完全信以為真。

這一群人接著要求「暫時代管資產」，才能證明所有清白，於是受害者在11月7日下午2點出現在高雄鳳山某家樂福門口，並把金融卡交給對方，以及家裡收藏的黃金。被派來收取東西的人還允諾，「這只是暫時保管，等案件結束就會歸還。」

幾天後，原PO發現郵局帳戶被領光46萬元，加上黃金損失，總計106萬元就這樣不翼而飛。直到這幾日警方通知，說這根本就是典型的「假冒公務員詐騙」，才讓受害者徹底清醒，「想到自己居然被一群詐騙集團耍得團團轉，只能無奈又憤怒！」

對此，165打詐儀表板也解析這起案例，如下：

1、假冒郵局人員聲稱有人冒領普發現金，並協助轉接電話給假警察。
2、假警察要求加LINE聯繫，並轉介假檢察官LINE帳號，且以LINE提供司法文書並謊稱涉及刑案。
3、假檢警佯稱為證明清白，需要代管資產，要求交付資產（含黃金）、提款卡。

165打詐儀表板提醒，聽見檢察官或警察電話或LINE稱涉及刑案，請民眾直接掛斷，尤其聽見檢察官或警察LINE傳遞司法文書，這一定是詐騙招數，不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之，收到可疑電話，請不要理會，並直接向165查證。

值得注意的是，普發1萬元ATM領現部分，是在11月17日才開放領取；郵局領現部分，則在11月24日開放領取。所有管道的領取截止日皆為2026年4月30日。

內政部貼出反詐小辭典貼文，強調普發1萬要等到17日起，才可在ATM直接領現，「現在能在ATM領1萬的，可能是自己的錢，小心詐騙！」

11/10 全台詐欺最新數據

471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

165打詐普發1萬郵局刑警檢察官黃金百萬冒領

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

