中華醫大攜手育英醫專簽署策略聯盟　打造「5+2」醫護人才培育鏈

▲中華醫大校長李碧娥（左）與育英醫專代理校長卓怡孜代表兩校簽署策略聯盟合作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學13日與育英醫護管理專科學校簽署策略聯盟合作，議定以「5+2」（五專加二技）合作模式攜手醫護人才培育。未來將整合兩校優勢資源，推動課程銜接與師資交流，共同應對醫療人力資源挑戰，為社會輸送更優質的醫療服務專業人才。

簽約儀式下午2時於中華醫大舉行，由中華醫大校長李碧娥與育英醫專代理校長卓怡孜代表雙方簽署。中華醫大醫事學院院長楊堉麟、護理學院院長謝政蓉、民生學院院長姜泰安等三院院長與相關系科主任共同出席，育英醫專則由祕書室主任王健任、護理科主任陳孟勤、老人健康服務事業管理科主任林盈諄及化妝品應用與管理科主任朱立雯等人代表見證，象徵雙方正式啟動跨校合作新契機。

李碧娥校長表示，策略聯盟不僅是資源共享，更是對社會責任的實踐。面對台灣邁入超高齡社會、護理與長照人力需求日增，兩校合作能發揮互補效益，培養具備臨床與長照整合能力的多元人才。

育英醫專代理校長卓怡孜則指出，期待未來有更多醫療機構加入，共同打造完整的人才培育網絡，透過教育合作與經驗分享，為病患提供更完善照護，為社會健康永續發展貢獻力量。

雙方表示，結盟後將建立跨校交流與合作平台，除課程發展與協同教學外，也將推動儀器設備、圖書資源與場地共享，並促進師生社團活動、營隊與研習合作，協助學生順利銜接升學與職涯發展。「5+2」合作不僅讓學習路徑更順暢，也為學生的專業深耕與未來就業奠定更堅實基礎。