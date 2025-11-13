「徒手摔熊」繼續熬湯！日拉麵店員工背景曝光　老闆親揭：是傳說

▲青森縣某拉麵店遭遇熊襲，員工不僅徒手擊退熊，竟還繼續熬湯。（圖／翻攝自Google Map街景）



記者吳美依／綜合報導

日本一名拉麵店員工突遭熊襲，竟徒手將熊「摔了出去」，儘管受傷且渾身是血，仍若無其事地繼續熬煮高湯。此新聞一出引發熱議，老闆佐佐木剛也受訪揭露員工的「傳說」背景。

這起事件9日發生在青森縣「麵工房てんや三戶店」，該員工凌晨5時準備開店時，在後場備料區遭到體長約1公尺的熊迎面攻擊，當場被抓傷眼部及鼻子、血流不止。但他馬上出手擊退，那隻熊便轉身朝著國道方向逃跑。

佐佐木剛凌晨5時30分走進廚房時，目睹員工「渾身是血地在工作」，嚇得趕緊詢問發生什麼事，「他回答，『被攻擊了，但我把牠摔回去了。』我一開始聽不懂，追問之後他才說，『我還以為是隻大狗，結果是熊。』」

佐佐木剛回憶，員工一邊忙碌備料，血卻滴滴答答流個不停，卻仍笑說沒關係，一心只想準時開店。他苦口婆心勸說良久，還警告「萬一細菌感染就麻煩了」，對方才終於願意叫救護車，「他的右眼瞼和鼻子縫了好幾針，臉也腫了，目前正在家裡休養並接受門診治療。」

▲日本近期「熊出沒」事件頻傳。（示意圖／VCG）



事實上，這名57歲員工身高160公分左右，但學生時期曾經打過棒球，體格非常結實，因為人生閱歷豐富，而被同事們暱稱為「傳說」（レジェンド）。「傳說」原為專業醫療人員，曾任職於透析專科醫院，由於非常喜歡吃拉麵，才在退休前大膽轉職追夢，大約1年前來到店裡服務，工作態度非常認真。

佐佐木剛猜測，由於「傳說」以前是醫護人員，對於血液和傷口具有專業知識，才能冷靜判斷自己的傷勢沒有大礙，並且繼續備料。

拉麵店後方是農田，隔壁就是幼稚園，幸好當天是周日，所以沒有孩子來上學。不過，「麵工房てんや三戶店」目前暫時歇業，架設防熊柵欄，重新營業日期未定，其他員工也暫調分店工作，熊隻迄今則仍未捕獲。