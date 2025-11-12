日本東北熊禍頻傳！居民遛狗遇襲頭部濺血　JR列車撞熊停駛

▲日本東北地區近日熊出沒頻繁。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

日本東北地區近日熊出沒頻繁，岩手與福島接連傳出相關事故。岩手縣八幡平市一名男子在家附近遛狗時遭成年熊攻擊，頭部與手腳多處受傷；福島縣則發生列車與汽車相繼撞上熊的事件，所幸無人受傷。

綜合日媒報導，警方指出，12日上午6時15分左右，岩手縣八幡平市野駄地區一名50多歲上班族男子正帶著狗散步時，突然遭一頭迎面而來的熊襲擊。男子頭部被爪子抓傷出血，手腳也受傷，之後自行回家，由妻子報警送醫。

男子送醫時意識清楚、能夠對話，狗也未受傷。警方表示，攻擊男子的熊為成體，事後逃離現場。

同日深夜，福島縣也發生多起野熊攻擊事故。JR東日本表示，11日晚上11時45分，磐越西線一列下行列車在磐梯町站與東長原站之間撞上一頭熊，車上10名乘客及列車人員皆平安無事，但列車因此延誤36分鐘。

不到1小時後，12日凌晨0時前，磐梯町磐越自動車道又有一輛由40多歲男性駕駛的自用車撞上一頭從左側橫越道路的熊；該熊體長約1公尺，當場死亡，駕駛並未受傷。

近期福島縣各地頻繁傳出熊出沒目擊，警方與地方政府呼籲居民保持警戒，避免進入山區與農田邊緣地帶，以防再度發生人熊衝突。