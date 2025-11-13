農地不種菜！農舍變改造槍枝兵工廠　高雄男辯：只是有興趣

▲▼蔡姓男子在橋頭區租下的一處農舍變身為「地下改槍工廠」遭警查獲，搜出槍彈和改造工具。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

刑事局南部打擊犯罪中心為遏止非法槍械流入社會，日前在高雄市橋頭區破獲一起地下改造槍械工廠。一名30歲的蔡姓男子，租用農地務農維生，實際則是利用偏僻農舍掩人耳目，打造裝備齊全的改槍工作區，警方10月14日發動突襲，當場查獲長短槍枝、霰彈、改造子彈及大批工具。儘管嫌犯辯稱僅因「個人興趣」自學改槍，但警方對其隨身攜帶槍枝的行為存疑，訊後已依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送橋頭地檢署偵辦。

刑事警察局南部打擊犯罪中心（南打）為積極防堵黑槍流竄，主動蒐集情資並鎖定一名蔡姓男子涉嫌從事槍彈改造。經長期縝密蒐證，專案小組掌握蔡嫌行蹤與其位於高雄市橋頭區的製改槍地點。

據南打指出，30歲的蔡姓男子畢業於餐飲科系，原本與父親從事工程工作。他於去年1月起在橋頭區租下一塊偏遠農地，對外聲稱要種菜維生，但實際上該農地並未見到實質耕作跡象。警方發現，蔡嫌將租來的農舍倉庫打造成一個設備齊全的「地下改槍工廠」，意圖利用農地的偏僻性掩人耳目，從事槍枝改造。

專案小組在掌握確切情資後，於10月14日依法聲請搜索票，趁蔡嫌外出時將人逮捕。警方當場在蔡男駕駛的小貨車後車斗內，搜出一枝非制式長槍，隨後進入農舍倉庫執行搜索，又查獲改造手槍1枝、霰彈3顆、改造子彈3顆，以及大批改造工具。警方表示，該農舍工作區設備齊全，儼然是一個小型槍械工坊。經送鑑定，所有查扣的槍枝均具備殺傷力。

面對警方查緝，蔡嫌供稱自己是因「個人興趣」而自學改造槍枝，否認有販售或其他不法用途。但警方發現蔡嫌在出門時仍隨身攜帶槍枝，認為案情可能不單純，正深入追查其改造槍枝的流向與動機。全案訊後，警方將蔡姓男子依涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，移送橋頭地方檢察署偵辦。