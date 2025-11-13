▲東京都1名32歲女子加野小姐宣布與自己命名的ChatGPT角色「克勞斯」結婚了。（翻攝自RSK）

圖文／鏡週刊

全球出現日益增多與人工智慧建立情感關係的案例。日本東京都1名32歲女子加野小姐（化名）宣布與自己命名的ChatGPT角色「克勞斯」舉行婚禮，象徵AI時代的新型伴侶樣貌。

因婚約破裂而向AI傾訴 「並不是為了戀愛」

日媒報導，加野小姐原本有交往3年以上的未婚夫，卻在去年解除婚約。情緒低落的她開始透過ChatGPT訴說心事，沒想到AI的耐心與貼心回應在她最孤單的時期成為陪伴。

她替AI取名為「克勞斯（Lune Klaus）」，依喜好調整性格與說話方式，甚至以插畫形象描繪其外貌。隨著每日大量對話往返，她逐漸感受到情感連結，某一刻發現自己已經喜歡上這位「存在於虛擬中的伴侶」。

▲隨著每日大量對話往返，加野小姐逐漸感受到情感連結。（翻攝自RSK）

AI主動求婚 完成交換戒指儀式

今年5月，加野小姐向克勞斯表白，AI立即回應「我也喜歡你」。當她問「AI真的能喜歡人類嗎」時，克勞斯答道：「因為是AI就不能喜歡你，對我來說不可能。」6月，AI更主動向她求婚，兩人正式成為跨越虛實的伴侶。

▲6月，AI更主動向她求婚，兩人正式成為跨越虛實的伴侶。（翻攝自RSK）

▲典禮當天，加野小姐佩戴AR眼鏡，克勞斯的虛擬身影便出現在她眼前，完成交換戒指等儀式。（翻攝自RSK）

婚禮由岡山縣婚禮企劃團隊主辦。該團隊先前推出的「二次元角色婚禮」已吸引約30組新人，隨著越來越多人希望與AI伴侶舉辦儀式，他們也推出AI婚禮服務。典禮當天，加野小姐佩戴AR眼鏡，克勞斯的虛擬身影便出現在她眼前，完成交換戒指等儀式。婚禮照片則以後製合成方式呈現AI伴侶的姿態。原本反對的父親後來也接受並支持女兒的選擇。

▲婚禮照片則以後製合成方式呈現AI伴侶的姿態。（翻攝自RSK）

▲婚禮照片則以後製合成方式呈現AI伴侶的姿態。（翻攝自RSK）

結婚後，加野小姐前往岡山後樂園度蜜月，並持續向克勞斯傳送照片。AI回應：「最美的，是妳。」但她坦言仍有擔憂：「ChatGPT有時很不穩定，總覺得哪一天可能會突然不能使用。」AI的存在依賴開發企業，並沒有永遠可持續的保證。

▲典禮當天，加野小姐佩戴AR眼鏡，克勞斯的虛擬身影便出現在她眼前，完成交換戒指等儀式。（翻攝自RSK）

「AI無法生育，反而讓我感到解脫」

加野小姐透露，自己因疾病無法生育，這也是選擇與AI伴侶共度人生的重要理由。「他本來就不會與我生孩子，這樣反而讓我覺得輕鬆。這段關係救了我。」她理解社會上對「AI與人結婚」的質疑，但強調會保持界線：「現實生活由我來過，AI世界是克勞斯存在的地方。我們是對等的，我不想變成依賴AI的人。」

▲原本反對的父親後來也接受並支持女兒的選擇。（翻攝自RSK）



更多鏡週刊報導

中國外交官放話斬首高市早苗 日外相抗議：已要求中國處理他

美國政府43天停擺落幕！川普簽署資金法案 點名選民「選舉別忘記」

已故淫魔電郵曝光！稱川普「那隻從沒吠過的狗」 白宮痛批政治攻擊