日本航宣布「空姐、地勤」可穿運動鞋上班！　1.4萬員工受惠

▲日本航空空服員與地勤人員即日起可選擇是否穿著運動鞋出勤。（圖／日本航空）



記者王佩翊／編譯

日本航空（JAL）13日宣布重大制服變革，從同日起正式允許旗下客艙空服員及全球各地機場地勤人員穿著運動鞋執勤，打破傳統航空業嚴格的制服規範，成為業界創舉。

根據日媒報導，日本航空早在2020年4月，就率先取消高跟鞋高度限制，除了傳統黑色素面高跟鞋外，也開放樂福鞋等平底鞋選項，如今再度放寬規定，開放空服員與地勤人員穿著運動鞋。

實際上，JAL集團旗下廉價航空ZIPAIR在2020年開航時，就已將運動鞋納入制服標準配備，為這次全集團政策調整奠定基礎。

這項全新政策不僅包含空服員，遍布日本國內56座機場與海外40座機場的地勤人員，總計約1萬4000名員工都能受惠。

值得注意的是，日本航空並非統一配發運動鞋，而是開放員工自主選購符合規格的鞋款，讓每個人都能找到最適合自己腳型的工作鞋。不過，JAL對運動鞋款式訂定明確標準，必須為黑色簡約設計，嚴禁厚底鞋款。

JAL相關負責人透露，「員工不斷反映希望增加鞋款選擇，特別是運動鞋穿著需求，促成這次政策改變。」該負責人強調，新制度讓員工能依據當日工作內容、個人偏好甚至身體狀況靈活選擇適合的鞋款。

JAL官方聲明指出，「透過開放運動鞋選擇，我們期望減輕員工身體負擔，營造更舒適安全的工作環境。當員工擁有更友善的工作條件時，自然能為旅客提供更細緻貼心的服務體驗。」