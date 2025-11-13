凱特王妃問100歲老兵長壽祕訣　答案讓她驚呼：太厲害

▲凱特王妃與100歲的二戰老兵唐納比爾瑞德斯頓求教長壽祕訣。（圖／翻攝X@KensingtonRoyal）

英國凱特王妃（Kate Middleton）11日在英格蘭斯塔福郡的國家紀念樹林園（National Memorial Arboretum）獨自主持停戰紀念日（Armistice Day）追思儀式，向所有為國犧牲的軍人與平民致敬。她與一名100歲的老兵寒暄，得知對方的長壽祕訣後，她驚呼：「真的太厲害了！」

首度獨自出席停戰紀念日 與百歲老兵溫馨互動

綜合《People》《每日郵報》報導，凱特在儀式中以兩分鐘默哀，向戰亡者致敬，並親手放上一束花環，上頭寫著：「紀念那些做出終極犧牲的人，我們將永遠記得他們。」依照傳統，停戰紀念日追思儀式本該是由「有王室血統的成員」參與，凱特這回首度單獨出席，象徵她在王室角色中又邁進重要一步。

▲凱特王妃首度獨自出席停戰紀念日，象徵她在王室角色中又邁進重要一步。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

▲凱特放上花環，向戰亡將士致敬。（圖／翻攝royalbritishlegion IG）

儀式結束後，凱特親切與多位退伍軍人交談，她蹲下身，雙手緊握100歲的二戰老兵唐納比爾瑞德斯頓（Donald ”Bill” Redston），問道：「請問您長壽的祕訣是什麼？」老人家笑著回答：「保持運動。」並補充說，他曾在65歲時跑完倫敦馬拉松，66歲又挑戰紐約馬拉松。凱特得知後驚呼：「太不可思議了！」連連稱讚對方的體力與精神，「真的讓人充滿力量」。

凱特也熱愛運動，她擅長網球、游泳、慢跑，她向瑞德斯頓說：「雖然我沒跑過馬拉松，但您真的激勵了我。」氣氛溫馨。

曝喬治王子「飛機迷」日常 優雅又不失幽默

此外，凱特還與退役空軍老兵傑佛瑞史賓塞（Geoffrey Spencer）交談，提到12歲的長子喬治王子（Prince George）很愛飛機，笑說：「他比我還懂飛機！」據悉，喬治對二戰飛機模型著迷，經常研究各式戰機細節。

▲凱特王妃當天穿搭莊嚴優雅。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

身為時尚資優深的凱特，當天穿上過去就穿過的Catherine Walker黑色軍裝風外套，搭配Jane Taylo黑色毛氈帽、Cornelia James黑色羊毛手套，腳踩Gianvito Rossi黑色麂皮長靴，配戴紅寶石與鑽石垂墜耳環，胸前別上象徵追思戰亡軍人的罌粟花胸針，莊嚴優雅。

當天還有另有一段幽默的小插曲，凱特與民眾互動時，風勢強勁，她扶著頭上的大帽子說：「我還以為我的帽子要被吹走呢！」並感謝前來獻花的學生們，也再次稱讚百歲老兵的活力：「這真是我今天聽到最鼓舞人心的故事之一。」



