國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

凱特王妃問100歲老兵長壽祕訣　答案讓她驚呼：太厲害

凱特王妃與100歲的二戰老兵唐納比爾瑞德斯頓求教長壽祕訣。（翻攝X@KensingtonRoyal）

凱特王妃與100歲的二戰老兵唐納比爾瑞德斯頓求教長壽祕訣。（翻攝X@KensingtonRoyal）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）11日在英格蘭斯塔福郡的國家紀念樹林園（National Memorial Arboretum）獨自主持停戰紀念日（Armistice Day）追思儀式，向所有為國犧牲的軍人與平民致敬。她與一名100歲的老兵寒暄，得知對方的長壽祕訣後，她驚呼：「真的太厲害了！」

首度獨自出席停戰紀念日　與百歲老兵溫馨互動

綜合《People》《每日郵報》報導，凱特在儀式中以兩分鐘默哀，向戰亡者致敬，並親手放上一束花環，上頭寫著：「紀念那些做出終極犧牲的人，我們將永遠記得他們。」依照傳統，停戰紀念日追思儀式本該是由「有王室血統的成員」參與，凱特這回首度單獨出席，象徵她在王室角色中又邁進重要一步。

凱特王妃首度獨自出席停戰紀念日，象徵她在王室角色中又邁進重要一步。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃首度獨自出席停戰紀念日，象徵她在王室角色中又邁進重要一步。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

 凱特放上花環，向戰亡將士致敬。（翻攝royalbritishlegion IG）

凱特放上花環，向戰亡將士致敬。（圖／翻攝royalbritishlegion IG）

儀式結束後，凱特親切與多位退伍軍人交談，她蹲下身，雙手緊握100歲的二戰老兵唐納比爾瑞德斯頓（Donald ”Bill” Redston），問道：「請問您長壽的祕訣是什麼？」老人家笑著回答：「保持運動。」並補充說，他曾在65歲時跑完倫敦馬拉松，66歲又挑戰紐約馬拉松。凱特得知後驚呼：「太不可思議了！」連連稱讚對方的體力與精神，「真的讓人充滿力量」。

凱特也熱愛運動，她擅長網球、游泳、慢跑，她向瑞德斯頓說：「雖然我沒跑過馬拉松，但您真的激勵了我。」氣氛溫馨。

曝喬治王子「飛機迷」日常　優雅又不失幽默

此外，凱特還與退役空軍老兵傑佛瑞史賓塞（Geoffrey Spencer）交談，提到12歲的長子喬治王子（Prince George）很愛飛機，笑說：「他比我還懂飛機！」據悉，喬治對二戰飛機模型著迷，經常研究各式戰機細節。

凱特王妃當天穿搭莊嚴優雅。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃當天穿搭莊嚴優雅。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃當天穿搭莊嚴優雅。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲凱特王妃當天穿搭莊嚴優雅。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

身為時尚資優深的凱特，當天穿上過去就穿過的Catherine Walker黑色軍裝風外套，搭配Jane Taylo黑色毛氈帽、Cornelia James黑色羊毛手套，腳踩Gianvito Rossi黑色麂皮長靴，配戴紅寶石與鑽石垂墜耳環，胸前別上象徵追思戰亡軍人的罌粟花胸針，莊嚴優雅。

當天還有另有一段幽默的小插曲，凱特與民眾互動時，風勢強勁，她扶著頭上的大帽子說：「我還以為我的帽子要被吹走呢！」並感謝前來獻花的學生們，也再次稱讚百歲老兵的活力：「這真是我今天聽到最鼓舞人心的故事之一。」


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

館長宣布便當店復活：氣死你們

館長宣布便當店復活：氣死你們

網紅館長陳之漢日前宣布，他砸重金開的副業便當店「True飯」本月底結束營業，粉專同步跟大家「珍重再見」，但事情迎來鬼轉，館長昨晚宣布要繼續開下去，要氣死大家。

敢追高不怕崩！　美股達人「3層配置」穩賺AI行情

敢追高不怕崩！　美股達人「3層配置」穩賺AI行情

AI股回檔是好事！　操盤手曝2大加碼動作

AI股回檔是好事！　操盤手曝2大加碼動作

宜蘭外婆家「家具全漂起」！她驚：變諾亞方舟

宜蘭外婆家「家具全漂起」！她驚：變諾亞方舟

林佳龍、吳釗燮惡鬥？　外交部批鏡週刊引述特定人士不實放話

林佳龍、吳釗燮惡鬥？　外交部批鏡週刊引述特定人士不實放話

關鍵字：

鏡週刊凱特王妃

讀者迴響

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

