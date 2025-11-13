　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴力挺沈伯洋：台灣人正直勇敢　不會退縮、不會沉默

▲▼副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲副總統蕭美琴日前在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（資料照／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委沈伯洋近日遭中共立案調查，並揚言全球抓捕；不過，沈昨天（12日）現身德國聯邦議院門口，以台灣立委身分出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。對此，副總統蕭美琴13日分享沈伯洋的社群貼文表示，台灣人正直、勇敢，願為世界貢獻良善的力量，不會退縮、不會沉默。

沈伯洋遭中國重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬藉由國際刑警組織發出全球性的紅色通緝令，不少人擔憂沈伯洋出國恐被中國「跨境鎮壓」。不過，沈伯洋無懼威脅，12日直接現身德國聯邦議院門口，以台灣立委身分出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。

對此，蕭美琴13日分享沈伯洋的社群貼文表示，沈伯洋昨日在德國聯邦議院，不畏中國威脅，以台灣立法委員的身分出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。她認為，這展現了即使台灣的國際處境艱難，仍一棒接一棒，走向世界的決心。

蕭美琴表示，台灣人正直、勇敢，願意為世界貢獻良善的力量，不會退縮、不會沉默。她強調，會大聲捍衛民主自由，讓世界聽見台灣的聲音，相信也將會有更多國際夥伴，於正道上與台灣並肩同行，「This is Taiwan, this is freedom, and we will never back down」。

▼民進黨立委沈伯洋現身德國國會。（圖／立委沈伯洋國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委沈伯洋現身德國國會。（圖／立委沈伯洋國會辦公室提供）

11/11 全台詐欺最新數據

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

軍方壓壞2車　卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台

不畏中共全球通緝！　沈伯洋現身德國

沈伯洋不怕中共全球抓捕　林佳龍揭海外通緝引渡「2條件」

台灣民意民調／近7成民眾反對兩岸統一　獨派大幅下滑7.5個百分點

AIT與鄭麗文會談內容曝光　谷立言邀「未來適當時機訪問華府」

邱毅示警：大陸已摸清沈伯洋底細加大打擊　相關醜聞很快會出現

國台辦稱只能用「中國台北」參與APEC　外交部嚴厲駁斥

普發1萬入帳　民進黨粉專秀圖卡喊：「行政院發的」不是立法院

讚韓國瑜「沒陷入賴清德設定戰場」　學者：技高一籌漂亮反打

曹興誠力推沈伯洋選台北市長　楊智伃酸：想完成「三敗國師」美譽

台中無風雨卻停班課　盧秀燕：海線風力已超標

鄭麗文宣布兼任革實院院長　「我親自對黨員授課」

王義川質疑北市府涉圖利　游淑慧嗆眼紅找碴：這樣的人選桃園市長？

前台灣政治人物，近年在大陸成為評論兩岸情勢名嘴的邱毅近期接受《環球時報》專訪，邱毅表示，大陸對台政策日漸積極化、具體化，對於《新華社》提到的「愛國者治台」，就是指堅持統一路線的人，這表明大陸對於統一後台灣的治理是有計劃、有準備的。當被問及，是否感覺到統一的腳步越來越近？邱毅回答稱，「可以這麼說。」

