蕭美琴力挺沈伯洋：台灣人正直勇敢　不會退縮、不會沉默

▲副總統蕭美琴日前在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（資料照／翻攝自Facebook／林佳龍）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委沈伯洋近日遭中共立案調查，並揚言全球抓捕；不過，沈昨天（12日）現身德國聯邦議院門口，以台灣立委身分出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。對此，副總統蕭美琴13日分享沈伯洋的社群貼文表示，台灣人正直、勇敢，願為世界貢獻良善的力量，不會退縮、不會沉默。

沈伯洋遭中國重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬藉由國際刑警組織發出全球性的紅色通緝令，不少人擔憂沈伯洋出國恐被中國「跨境鎮壓」。不過，沈伯洋無懼威脅，12日直接現身德國聯邦議院門口，以台灣立委身分出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。

對此，蕭美琴13日分享沈伯洋的社群貼文表示，沈伯洋昨日在德國聯邦議院，不畏中國威脅，以台灣立法委員的身分出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。她認為，這展現了即使台灣的國際處境艱難，仍一棒接一棒，走向世界的決心。

蕭美琴表示，台灣人正直、勇敢，願意為世界貢獻良善的力量，不會退縮、不會沉默。她強調，會大聲捍衛民主自由，讓世界聽見台灣的聲音，相信也將會有更多國際夥伴，於正道上與台灣並肩同行，「This is Taiwan, this is freedom, and we will never back down」。

▼民進黨立委沈伯洋現身德國國會。（圖／立委沈伯洋國會辦公室提供）

