　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國共關係如西門慶、潘金蓮桌下勾搭4隻腳　他：台海姦夫毒親夫

▲▼韓國瑜、江啟臣回應賴總統點名。（圖／記者陳煥丞攝）

▲韓國瑜回應賴總統點名。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭到中方恐嚇，發起全球紅色通緝，總統賴清德除了強調中國對台灣沒有管轄權，也喊話立法院長韓國瑜，維護國會尊嚴；不過，韓國瑜回應「自己生病，要別人吃藥」。對此，我駐歐盟代表謝志偉13日以西門慶形容對岸，以潘金蓮形容在野黨，而台灣是忠厚老實的武大郎，他認為，這劇情套在台海，叫「姦夫毒親夫，解放當解藥」。

韓國瑜昨天（12日）回應賴清德表示，賴清德是自己生病讓別人吃藥。他也以「桌子有4隻腳」形容台海安全的4重點：保護中華民國、保護民主自由、維護台美關係、維護兩岸和平，他認為其中3隻腳已被賴給破壞，所以呼籲賴凍結、廢除民進黨台獨黨綱、撤回大陸為境外敵對勢力說法才是解決問題的辦法。

針對韓國瑜的說法，謝志偉表示，真實的狀況，台灣不是生了病，而是被下了毒，被中共下了毒，而且是劇毒，叫作：「台灣問題內政化」， 只要把台灣人的聲音，鎖在這個小島，外界就無從聲援、支持台灣。

謝志偉指出，此毒若見效，最後中共關門打狗，虐死台灣即易如反掌，這就是為什麼，前總統蔡英文到柏林演講，告訴德國人、歐洲人為什麼台灣重要，世界為何要珍惜台灣、保護台灣。

謝志偉說，這也就是為什麼，副總統蕭美琴到布魯塞爾，踏上國際舞台，讓世界聽到台灣人勇敢的聲音、看到台灣人的堅靭表現，這就是為什麼沈伯洋要到柏林進德國國會作證中國對台灣所發動的種種令人髮指又憤慨的攻擊及威脅。這也是為什麼，外交部吳志中次長繼蕭美琴之後，也現身布魯塞爾的原因。

謝志偉認為，台灣不是生病了，而是被下毒了，於此關鍵的問題是，「外人」如何能下毒？「內人」 當然是關鍵。他形容，看看毒死武大郎的，不正是自己最親的人「老婆」（暗指在野黨），看看潘金蓮是如何聯手西門慶，也可叫「西台灣」（暗指中國大陸）， 弄死忠厚老實的武大郎（指台灣）的。

謝志偉表示，這劇情套在台海叫「姦夫毒親夫，解放當解藥」。他說，正常情況下，一張桌子是有四隻腳，但是潘金蓮和西門慶在王婆家吃酒的那張桌子卻有八隻腳，四隻桌腳間還有潘金蓮及西門慶在互相「勾搭」的四隻腳；然後，西門慶以箸掉桌下為由，彎腰伸手順著三寸金蓮摸上去。

謝志偉說，此「潘金蓮」實「攀金蓮」也。準此，自由民主台灣要抵專制獨裁中國之外侮，就得先防內賊。而韓院長的回覆正好透露了，誰是內賊。台灣人當慣了忠厚老實的武大郎，如今不能再繼續儍儍的當肉鬆，要改成當武松，沈伯洋正是拒絕當肉鬆的武松，所以才會被他們聯手攻擊，「每個台灣人都是沈伯洋，台灣才有救」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2波東北季風接力！　下周雨區擴大「低溫探15度」
胡瓜18字回應兒子助粿粿出軌！　合體拍片對話被挖
沈伯洋不怕中共赴德國　林佳龍揭引渡2條件：他很安全
Volvo、Mazda遭裝甲車輾恐要賠200萬！　卓榮泰喊：
普發1萬「紅到韓國去」！　釜山老闆羨慕直呼：很讚
還在紅色警戒！光復鄉正常上班課　徐榛蔚臉書遭灌
吃台北米其林推薦餐廳　多人爆上吐下瀉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林佳龍：賴清德和林岱樺很熟識　攸關政治生命盼社會耐心寬容、無罪推論

王義川質疑北市府涉圖利　游淑慧嗆眼紅找碴：這樣的人選桃園市長？

讚韓國瑜「沒陷入賴清德設定戰場」　學者：技高一籌漂亮反打

不怕中共！沈伯洋赴德作證　林佳龍揭海外通緝引渡2條件：他很安全

國共關係如西門慶、潘金蓮桌下勾搭4隻腳　他：台海姦夫毒親夫

劉揚偉不否認鴻華整合納智捷　裕隆拉第2根漲停

台灣民意民調／近7成民眾反對兩岸統一　獨派大幅下滑7.5個百分點

國防預算非只是個數字　「基於敵情威脅增加」顧立雄盼朝野支持

軍車救災輾壞民車「卓揆喊1人賠1台」　顧立雄：會依法賠償

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

宜蘭沉浸式釣蝦

宜蘭暴雨淹1樓高！2車輛拋錨疑遭國軍突擊車輾過　慘變廢鐵畫面曝

林佳龍：賴清德和林岱樺很熟識　攸關政治生命盼社會耐心寬容、無罪推論

王義川質疑北市府涉圖利　游淑慧嗆眼紅找碴：這樣的人選桃園市長？

讚韓國瑜「沒陷入賴清德設定戰場」　學者：技高一籌漂亮反打

不怕中共！沈伯洋赴德作證　林佳龍揭海外通緝引渡2條件：他很安全

國共關係如西門慶、潘金蓮桌下勾搭4隻腳　他：台海姦夫毒親夫

劉揚偉不否認鴻華整合納智捷　裕隆拉第2根漲停

台灣民意民調／近7成民眾反對兩岸統一　獨派大幅下滑7.5個百分點

國防預算非只是個數字　「基於敵情威脅增加」顧立雄盼朝野支持

軍車救災輾壞民車「卓揆喊1人賠1台」　顧立雄：會依法賠償

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

AI商機催動出口、投資雙引擎　主計長：台灣今年GDP趨近6%

老闆同意才能上！戴維斯加盟後僅出賽14場　恐遭獨行俠交易

陸公安懸賞八炯、閩南狼罪證　國台辦：回應兩岸懲「獨」正義之舉

三商炸雞開賣「墨西哥醬辣雞腿」　全門市限時買1送2

清晨怪客闖廟灑香灰！鎮轅境土地公廟滿地狼藉　警鎖定50歲男送辦

林佳龍：賴清德和林岱樺很熟識　攸關政治生命盼社會耐心寬容、無罪推論

今起2波東北季風接力　下周雨區擴大「低溫探15度」

只有1人沒投他！山本由伸收16張第3名票排第3　球迷看好明年再挑戰

約性交易過了一夜「人機兩失」　她返家一看傻眼

網紅生鮮超市火警！帝王蟹龍蝦被「隔水加熱」　舉螯求救畫面曝

【討飯吃被拒砸店】無業男嗆「沒同理心」　惱羞拿菜刀丟員工

政治熱門新聞

軍方壓壞2車　卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

不畏中共全球通緝！　沈伯洋現身德國

AIT與鄭麗文會談內容曝光　谷立言邀「未來適當時機訪問華府」

沈伯洋不怕中共全球抓捕　林佳龍揭海外通緝引渡「2條件」

邱毅示警：大陸已摸清沈伯洋底細加大打擊　相關醜聞很快會出現

台灣民意民調／近7成民眾反對兩岸統一　獨派大幅下滑7.5個百分點

曹興誠力推沈伯洋選台北市長　楊智伃酸：想完成「三敗國師」美譽

國台辦稱只能用「中國台北」參與APEC　外交部嚴厲駁斥

普發1萬入帳　民進黨粉專秀圖卡喊：「行政院發的」不是立法院

台中無風雨卻停班課　盧秀燕：海線風力已超標

鄭麗文宣布兼任革實院院長　「我親自對黨員授課」

「桌上兩盤菜」要沉默吞下？卓榮泰籲韓國瑜給答案

網媒控資助換蕭美琴演講　外交部批不實報導：純屬捏造

更多熱門

相關新聞

快訊／128萬股民等到！00919配0.54元填息達陣　歷時39個交易日

快訊／128萬股民等到！00919配0.54元填息達陣　歷時39個交易日

資產規模4101億元、受益人數128.9萬人，季配息群益台灣精選高息（00919）於今（13）日上攻21.79元，順利完成填息，此次配息0.54元，除息交易日9月16日，歷經39個交易日完成填息。

中國同意停止出口芬太尼相關化學品

中國同意停止出口芬太尼相關化學品

王彥程加盟韓華鷹！挑戰韓職第2人

王彥程加盟韓華鷹！挑戰韓職第2人

台人必做！進麵包店一舉動爆93萬共鳴

台人必做！進麵包店一舉動爆93萬共鳴

FUSO台灣將引進全新卡車日本開箱

FUSO台灣將引進全新卡車日本開箱

關鍵字：

政治台灣中國外交恐嚇

讀者迴響

熱門新聞

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

太子集團發聲明！否認一切違法行為

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

KK園區主謀引渡回中國　押送登機畫面曝

老母悶死癱瘓50年兒　學者喊話總統特赦

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面