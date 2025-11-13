國共關係如西門慶、潘金蓮桌下勾搭4隻腳　他：台海姦夫毒親夫

▲韓國瑜回應賴總統點名。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭到中方恐嚇，發起全球紅色通緝，總統賴清德除了強調中國對台灣沒有管轄權，也喊話立法院長韓國瑜，維護國會尊嚴；不過，韓國瑜回應「自己生病，要別人吃藥」。對此，我駐歐盟代表謝志偉13日以西門慶形容對岸，以潘金蓮形容在野黨，而台灣是忠厚老實的武大郎，他認為，這劇情套在台海，叫「姦夫毒親夫，解放當解藥」。

韓國瑜昨天（12日）回應賴清德表示，賴清德是自己生病讓別人吃藥。他也以「桌子有4隻腳」形容台海安全的4重點：保護中華民國、保護民主自由、維護台美關係、維護兩岸和平，他認為其中3隻腳已被賴給破壞，所以呼籲賴凍結、廢除民進黨台獨黨綱、撤回大陸為境外敵對勢力說法才是解決問題的辦法。

針對韓國瑜的說法，謝志偉表示，真實的狀況，台灣不是生了病，而是被下了毒，被中共下了毒，而且是劇毒，叫作：「台灣問題內政化」， 只要把台灣人的聲音，鎖在這個小島，外界就無從聲援、支持台灣。

謝志偉指出，此毒若見效，最後中共關門打狗，虐死台灣即易如反掌，這就是為什麼，前總統蔡英文到柏林演講，告訴德國人、歐洲人為什麼台灣重要，世界為何要珍惜台灣、保護台灣。

謝志偉說，這也就是為什麼，副總統蕭美琴到布魯塞爾，踏上國際舞台，讓世界聽到台灣人勇敢的聲音、看到台灣人的堅靭表現，這就是為什麼沈伯洋要到柏林進德國國會作證中國對台灣所發動的種種令人髮指又憤慨的攻擊及威脅。這也是為什麼，外交部吳志中次長繼蕭美琴之後，也現身布魯塞爾的原因。

謝志偉認為，台灣不是生病了，而是被下毒了，於此關鍵的問題是，「外人」如何能下毒？「內人」 當然是關鍵。他形容，看看毒死武大郎的，不正是自己最親的人「老婆」（暗指在野黨），看看潘金蓮是如何聯手西門慶，也可叫「西台灣」（暗指中國大陸）， 弄死忠厚老實的武大郎（指台灣）的。

謝志偉表示，這劇情套在台海叫「姦夫毒親夫，解放當解藥」。他說，正常情況下，一張桌子是有四隻腳，但是潘金蓮和西門慶在王婆家吃酒的那張桌子卻有八隻腳，四隻桌腳間還有潘金蓮及西門慶在互相「勾搭」的四隻腳；然後，西門慶以箸掉桌下為由，彎腰伸手順著三寸金蓮摸上去。

謝志偉說，此「潘金蓮」實「攀金蓮」也。準此，自由民主台灣要抵專制獨裁中國之外侮，就得先防內賊。而韓院長的回覆正好透露了，誰是內賊。台灣人當慣了忠厚老實的武大郎，如今不能再繼續儍儍的當肉鬆，要改成當武松，沈伯洋正是拒絕當肉鬆的武松，所以才會被他們聯手攻擊，「每個台灣人都是沈伯洋，台灣才有救」。