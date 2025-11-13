　
大陸 大陸焦點 特派現場

邱毅接受《環球時報》專訪：兩岸統一的腳步越來越近

▲▼前立委邱毅被昔日學生、農業部前部長陳吉仲提告涉嫌加重誹謗，11日到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲前立委邱毅。（資料圖／ETtoday）

記者魏有德／綜合報導

前台灣政治人物，近年在大陸成為評論兩岸情勢名嘴的邱毅近期接受《環球時報》專訪，邱毅表示，大陸對台政策日漸積極化、具體化，對於《新華社》提到的「愛國者治台」，就是指堅持統一路線的人，這表明大陸對於統一後台灣的治理是有計劃、有準備的。當被問及，是否感覺到統一的腳步越來越近？邱毅回答稱，「可以這麼說。」

《環球時報》鯤嶼哨所工作室近期推出新專欄「話統」，欲藉由專訪台灣知名專家、熱點人物，了解台灣民眾對兩岸統一的「嚮往和期盼」。接受專訪的邱毅此前也曾出席在北京舉辦的紀念台灣光復80週年大會等活動。

邱毅提到，統一的一個重要紅利就是避免台灣被榨乾，從台灣人民的角度來看，最關心的當然是統一紅利，現在是談論這個問題的大好時機，因為台灣人民已經感受到美國準備把台灣榨乾，過去有台灣民眾會幻想只要依靠美國，就可以倚美謀獨、倚美拒統，「台灣要思考，到底是被美國竭澤而漁，還是接受統一？」

在回應「共享民族榮耀和大國尊嚴」時，邱毅指出，台灣是亞洲四小龍的時候，到了海外是最受歡迎的旅客，因為有購買力，但現在台灣人認為在海外受到的尊重減少了，在國際舞台上，台灣完全被邊緣化。

邱毅表示，許多台灣年輕人長期接受民進黨篡改過的教科書的教育和扭曲的輿論宣傳，一些人腦海裡的台獨毒素很深，要改變他們的想法很難，但館長的突破，加上其他網紅隨之跟進，尤其對年輕人產生很大影響，「像館長這樣的人，未來勢必越來越多。而要達到和平統一的目標，就必須改變台灣的年輕人。」

邱毅認為，統一紅利的推出需要幾個步驟，最重要的一點就是讓台灣人掌握充分的資訊，他們可以到大陸來看一看，了解大陸的狀況，這樣他們才會知道那些統一紅利是真的，不是吹牛，「館長到大陸每個地方都說樓好高，路好平，這就夠了，他讓台灣年輕人看到了真實的大陸，一旦他們自己也到大陸走一走，就會發現原來民進黨的宣傳是騙人的。」

邱毅強調，如此一來，統一過程中的障礙就減少了，有兩個字開始出現，叫作「信賴」，「要讓台灣人民相信大陸是為台灣好，兩岸統一後，台灣的年輕人到大陸會有更好的發展，台灣企業通過大陸可以得到更大的市場和更好的營銷成果。台灣人民自然就會相信大陸統一的構想和目標，相信大陸才是台灣最好的依靠。」

【也太chill了吧】牛牛們把鳳凰颱風當塑膠　全程淡定泡水裡

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

