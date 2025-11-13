廣末涼子飆撞車「時速破180km」比大谷還快　警擬過失傷害移送

▲廣末涼子追撞案，擬遭以過失傷害罪移送。（資料照／翻攝自IG／廣末涼子Staff）



記者許力方／綜合報導

45歲日本女星廣末涼子4月時在高速公路發生追撞車禍，導致同車乘客受傷，靜岡警方近日決定以過失傷害罪嫌，將她移送檢方。事故調查更發現，當時她的車速並非原先傳出的165公里，而是超過180公里，引起日網震驚，開得比球星大谷翔平球速還快。

根據日本媒體報導，警方消息透露，廣末涼子4月開車行經靜岡縣的新東名高速公路時，追撞上大型聯結車，導致同車男乘客受傷，上半身多處骨折，而男乘客被認為是她的經紀人。

報導提到，事故發生前，廣末涼子曾在休息站與男乘客換手駕駛。警方在今年7月曾在廣末涼子的陪同下，重返休息站及事故現場勘驗，重建案發經過，調查詳細狀況。經進一步調查後，警方決定以過失駕駛傷害罪嫌，將她移送。據了解，廣末涼子當時駕車時速超過180公里。

另一方面，廣末在事故中受傷送醫時，因多次踢打護理人員而遭以傷害罪嫌逮捕，之後獲釋並接受調查。相關人士透露，此案雙方已達成和解，檢方將就傷害嫌疑部分，後續評估是否追究刑事責任。

廣末涼子自今年5月起暫停所有演藝活動。她當時表示，經診斷罹患雙極性情感障礙及甲狀腺機能亢進症，並強調將繼續接受治療與自宅休養。