南韓3大名校「考試AI作弊」連環爆！　首爾大學也有份

▲南韓3大名校首爾大學、延世大學、高麗大學發生有學生考試使用AI作弊的狀況。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓多所知名學府接連爆出AI作弊醜聞，繼延世大學、高麗大學發生集體作弊事件之後，南韓最高學府首爾大學也傳出有學生在期中考違規使用人工智慧（AI）工具答題。

韓聯社報導，首爾大學自然科學學院統計學實驗課程約有30名學生，在上月的線下期中考試中，有人無視校方禁令，私下運用AI應考協助解題。目前首爾大學正考慮把該科期中考試成績全面作廢並安排重考。

延世大學也發生學生在考試期間使用AI作弊的狀況，事發在新村校區「自然語言處理和ChatGPT」的三年級選修課，這堂課聽課人數約600人，採線上授課方式進行，並在10月以線上方式進行期中考，但據信超過半數學生參與作弊。授課教授已發布通知，主動坦承者期中考以零分處理，拒不認錯者將依校規面臨停學處分。

高麗大學涉及集體作弊的狀況發生在大型遠距通識課程「對老齡社會多學科視角理解」，這堂課約有1400多名學生聽課，並在10月25日進行線上期中考試。但部分學生透過KakaoTalk開放聊天室分享考題截圖集體作弊，校方已宣布這門課的期中考試全面無效，並研擬相關懲處措施。

面對校園接連發生學生使用AI工具集體作弊事件，有教授認為，不少學校增編大型講座，教授難以顧及所有學生，加上疫情告一段落後仍未把線上課程縮編，為學生作弊抄襲行為創造溫床。專家指出，校方應檢討改善現行教學管理制度，而非僅將問題歸咎於學生道德缺失。