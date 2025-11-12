堆高機迴轉「牙叉」險害命！騎土閃不及撞上　人車噴飛畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市昨(11日)發生一起驚悚的交通事故。一輛堆高機在道路上直接迴轉，一輛直行的機車閃避不及，直接撞上堆高機前的牙叉，導致機車騎士當場人車倒地，有肋骨挫傷及四肢多處擦挫傷，意識清楚受傷送醫，所幸沒有生命危險。詳細肇因尚待警方進一步調查釐清。

▲堆高機與機車發生碰撞。（圖／警方提供）

根據警方初步調查，事故發生在11日上午10時41分許，地點位於彰化市中山路二段。當時，24歲的林姓男子駕駛堆高機，在該路段進行迴轉。正當堆高機轉向時，其前方用來搬運貨物的牙叉，與一名26歲趙姓男子騎乘的機車發生碰撞。機車的前輪直接撞上牙叉，強大的撞擊力導致趙男人車倒地。

▲堆高機與機車發生碰撞。（圖／警方提供）

事故發生後，救護車迅速趕抵現場，將受傷的趙男送往彰化秀傳醫院救治。經診斷，趙男有肋骨挫傷及四肢多處擦挫傷。經警方對雙方進行酒測，數值均為零，排除酒駕可能。至於財物損失方面，堆高機沒有明顯損壞，但機車的前輪輪框已出現凹陷，左側車身也有多處刮擦損傷。

對此，警方也特別呼籲，堆高機等大型機械設備，其設計並非用於一般道路行駛，視線死角多、機動性差，若必須上路，務必提前向主管機關申請許可，並於前後方安排引導車輛，確保行車安全，以保障其他用路人的權益。