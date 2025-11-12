快訊／知名麻辣鍋老闆娘「助詐團洗錢數千萬」聲押禁見　13人交保

▲知名麻辣鍋連鎖店蔡姓女老闆涉嫌詐欺洗錢案遭拘提。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、趙蔡州／台北報導

知名麻辣鍋連鎖店蔡姓女負責人被查出，涉嫌將公司帳戶提供詐騙集團使用，還指示公司會計協助轉匯，助洗錢數千萬元。台北地檢署11日指揮警方前往蔡女及相關人頭公司等處搜索，拘提蔡女及20名被告到案，檢方12日晚間複訊後，向法院聲押禁見蔡女，其餘包含前負責人鍾男等13名被告分別以10至50萬元交保。

▼前負責人鍾男。（圖／記者劉昌松攝）

涉案的麻辣鍋公司標榜高檔食材吃到飽，全盛時期還曾進駐精品百貨公司，但近年陸續傳出分店、加盟收攤的消息，根據公司登記資訊，蔡姓女負責人是從2024年起進入公司，成為負責人。

檢警單位是在偵辦一起假檢警、假投資詐騙案時，整理金流發現有18位民眾受騙的9億元中，有1億多元流入10多個公司帳戶，專案小組原以為是近來詐團常用的「殭屍公司」洗錢手法，沒想到其中竟然出現仍持續營運中的麻辣鍋公司，蔡姓老闆娘利用可掌控的9間公司帳戶，在4月到8月間，協助詐團洗錢數千萬元。

檢察官陳雅詩11日指揮刑事局電偵大隊、台北市警中正一與中山分局、台中市刑大、台南市警永康分局、保三總隊等單位，搜索包括蔡女在內被告住處與公司等32個地點，並拘提20名被告，陸續移送北檢釐清案情。