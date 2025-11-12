　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／知名麻辣鍋老闆娘「助詐團洗錢數千萬」聲押禁見　13人交保

▲▼蔡如。（圖／記者劉昌松攝）

▲知名麻辣鍋連鎖店蔡姓女老闆涉嫌詐欺洗錢案遭拘提。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、趙蔡州／台北報導

知名麻辣鍋連鎖店蔡姓女負責人被查出，涉嫌將公司帳戶提供詐騙集團使用，還指示公司會計協助轉匯，助洗錢數千萬元。台北地檢署11日指揮警方前往蔡女及相關人頭公司等處搜索，拘提蔡女及20名被告到案，檢方12日晚間複訊後，向法院聲押禁見蔡女，其餘包含前負責人鍾男等13名被告分別以10至50萬元交保。

▼前負責人鍾男。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼知名麻辣鍋餐飲兼差洗錢數千萬，前負責人鍾男交保（圖／記者劉昌松攝）

涉案的麻辣鍋公司標榜高檔食材吃到飽，全盛時期還曾進駐精品百貨公司，但近年陸續傳出分店、加盟收攤的消息，根據公司登記資訊，蔡姓女負責人是從2024年起進入公司，成為負責人。

檢警單位是在偵辦一起假檢警、假投資詐騙案時，整理金流發現有18位民眾受騙的9億元中，有1億多元流入10多個公司帳戶，專案小組原以為是近來詐團常用的「殭屍公司」洗錢手法，沒想到其中竟然出現仍持續營運中的麻辣鍋公司，蔡姓老闆娘利用可掌控的9間公司帳戶，在4月到8月間，協助詐團洗錢數千萬元。

檢察官陳雅詩11日指揮刑事局電偵大隊、台北市警中正一與中山分局、台中市刑大、台南市警永康分局、保三總隊等單位，搜索包括蔡女在內被告住處與公司等32個地點，並拘提20名被告，陸續移送北檢釐清案情。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
洗錢3.5億扯出洩密　又1律師上銬30萬交保
LIVE／「鳳凰掉毛」減弱為熱帶低壓！　氣象署最新說明
快訊／花蓮縣府宣布：2地區明停班停課
吃隔夜菜會傷身？營養師帶你破解「隔夜菜迷思」　
快訊／宜蘭縣明日照常上班上課　部分災區可「視情況停班課」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黑幫勾結詐團洗錢3.5億扯出洩密！又1律師上銬北檢複訊　30萬交保

快訊／知名麻辣鍋老闆娘「助詐團洗錢數千萬」聲押禁見　13人交保

屏東雙流、林後四林13日復園　墾丁森林公園續休1天

颱風天避開路樹、廣告招牌　北市路樹一日兩倒塌砸豪車

「幫妳保管財物以防被騙」台東女險中陷阱　超商店員機警阻詐

獨／司機偷老闆400萬洋酒2折賤賣　收贓酒商遭判刑+加倍吐還

鳳凰漸轉熱帶低壓　合歡山、奧萬大森林遊樂區11/13恢復開園

砸錢進IPAC演講涉造謠！他被逮笑了：當真的人「腦子有問題」

爆雨重創蘇澳！吊車大王出手「派女婿勘災」　2小山貓+1怪手待命

醉漢大鬧土地公廟！亂撒香灰跪地祭拜　廖大乙：觸犯天條大不敬

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

黑幫勾結詐團洗錢3.5億扯出洩密！又1律師上銬北檢複訊　30萬交保

快訊／知名麻辣鍋老闆娘「助詐團洗錢數千萬」聲押禁見　13人交保

屏東雙流、林後四林13日復園　墾丁森林公園續休1天

颱風天避開路樹、廣告招牌　北市路樹一日兩倒塌砸豪車

「幫妳保管財物以防被騙」台東女險中陷阱　超商店員機警阻詐

獨／司機偷老闆400萬洋酒2折賤賣　收贓酒商遭判刑+加倍吐還

鳳凰漸轉熱帶低壓　合歡山、奧萬大森林遊樂區11/13恢復開園

砸錢進IPAC演講涉造謠！他被逮笑了：當真的人「腦子有問題」

爆雨重創蘇澳！吊車大王出手「派女婿勘災」　2小山貓+1怪手待命

醉漢大鬧土地公廟！亂撒香灰跪地祭拜　廖大乙：觸犯天條大不敬

台鍊橋陸閘11／17軌道更新施工　新北水利局籲民眾配合改道通行

黃明志遭扣9天…明將獲釋！　大馬檢方證實：無犯案證據

新北「580專案」再添2案！　千坪基地公告招商

HBO原創《沙丘：預言》第2季 　今公布全新卡司

保育龜現身都市菜園　新北啟動保育打造生態棲地

資深女星遇泰國國喪　機場人潮驚呆她：從來沒排過海關這麼久

網媒控資助換蕭美琴演講　外交部：純屬捏造與事實完全不符

台灣之光！許維芳受邀泰國演出：語言不通也能感受熱情

快訊／花蓮縣府宣布：2地區明停班停課

LIVE／鳳凰掉毛登陸即死亡「幾乎沒強風」　減弱熱帶低壓解除警報

【恐怖大車】新社花海才開幕！遊覽車「跨雙黃線」撞機車情侶

社會熱門新聞

知名麻辣鍋餐飲洗錢數千萬！闆娘等20人遭拘提

台中颱風假現況曝　百貨「分流三角錐」擺回來

宜蘭暴雨2車輛拋錨　疑遭國軍突擊車輾過慘變廢鐵

抓到2人！造謠砸錢換蕭美琴IPAC演講　他機場被逮錯愕

即／10多年前殺人妻假釋！桃園惡男又勒斃前女友

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

造謠砸錢進IPAC演講！網友：當真的人腦子有問題

即／預謀藏匿傅崐萁管家　名律師幫租套房遭起訴

即／台中女未看診　警消破門發現已死

輔大醫院內揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：來殺你的

即／台11豐濱段3車相撞！貨車駕駛當場死亡

2013年豐田86喊價52次12.2萬成交

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水到院救傷患

知名麻辣鍋涉洗錢數千萬　老闆娘聲押禁見

更多熱門

相關新聞

知名麻辣鍋餐飲洗錢數千萬！闆娘等20人遭拘提

知名麻辣鍋餐飲洗錢數千萬！闆娘等20人遭拘提

知名麻辣鍋連鎖店蔡姓女負責人，涉嫌將公司帳戶提供詐騙集團使用，還指示公司會計協助轉匯，台北地檢署11日指揮警方兵分32路搜索蔡姓老闆娘及相關人頭公司等處，並拘提蔡女等20被告到案，全案朝洗錢、加重詐欺、組織犯罪等方向偵辦。

全桌穿比基尼或海灘褲「送龍蝦」

全桌穿比基尼或海灘褲「送龍蝦」

客備註「不給湯就拒收」　老闆娘回擊：一星也不怕

客備註「不給湯就拒收」　老闆娘回擊：一星也不怕

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

「天降貓咪」砸進麻辣鍋！貓貓病情惡化不治

「天降貓咪」砸進麻辣鍋！貓貓病情惡化不治

關鍵字：

麻辣鍋

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

粿粿親回應近況！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

即／野熊闖入日本花卷機場！跑道緊急封閉

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

知名麻辣鍋餐飲洗錢數千萬！闆娘等20人遭拘提

王子5副業營業額破億卻哭窮？

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

更多

最夯影音

更多
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面