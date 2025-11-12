T17、18地上權賣輝達市庫賺多少？　李四川：權利金不超過125億

▲台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議會今（18日）下午審議北市府送交議會的解約金內容，朝野黨團最後無異議通過；副市長李四川說明，分手費總計44.34億，分為市府退還的租金、稅金等34.5億，以及要支付給新壽的成本9.85億。針對未來與輝達的地上權的合約，李說，權利金大概不會超過125億。

李四川今在議會說明，解約金44.34億，含有新壽繳來的錢包括租金、稅金等，大概有34.5億，這些退還給新壽後，市府還必須支付給新壽付出之成本約9.85億。這部分也跟輝達告知協調過，原則上這9.85億輝達都概括承受。

另外，李四川提到，除了成本外，還有一些租金、營業稅因為已經繳到中央去，這部分輝達也願意承接。簡單說，輝達在重新議定的權利金時，大概要付14.41億。

針對議員關切後續與輝達議定的權利金部分，李四川說，假設中間道路全部合併，再把道路面積加進去，計入要付的14.41億，粗估應該不會超過125億；若還是做道路合併擴充到旁邊仍做道路使用，原則上市府跟輝達談約有3分之1做道路使用、3分之2做基地，粗估權利金約在120億左右。

李四川會後受訪說，輝達總公司的不動產副總裁下禮拜會來拜訪蔣市長，分公司的部分可能到那時候再問問看輝達籌劃的情形。

而今天議會通過解約金後，後續的程序可以提前到什麼時候？李四川表示，這要輝達的投資計劃書，如果投資計劃書寫得快一點，原則上可以提前；假設如果一定要2個月的工作天，可能就是到農曆過年前。

