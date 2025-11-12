彰化市東區突跳電！長輩險斷氧嚇壞家屬　台電備妥365名搶修人力

▲彰化市東區下午1點多突然跳電。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署已發布海上陸上颱風警報。就在今天下午，山區已經感受到風勢，彰化市東區傳出跳電狀況，雖然火速恢復供電，卻也讓使用氧氣機的長輩家屬驚出一身冷汗。面對颱風威脅，台電彰化區處已完成整備，統籌365名搶修人力及117輛工程車嚴陣以待，目前尚有180戶尚在搶修中，同時呼籲民眾善用網路通報停電。

台電彰化區處表示，為因應鳳凰颱風可能帶來的災情，已召開緊急應變會議，完成各項整備工作。目前調度搶修人力365名（含員工236名、承攬商129名），以及搶修車輛117輛，同時備妥小型抽水機與發電機等設備。為預防強風影響供電，已提前加強配電線路巡檢、辦理樹木修剪，並在鹽塵害地區完成配電變電設備清掃作業。

▲彰化市東區下午1點多突然跳電又復電。（圖／民眾提供）

今日下午1點42分左右，彰化市延平里一帶發生跳電，台電接獲通報迅速沿線恢復供電，但這段期間卻發生令人擔憂的狀況。有住家中的長輩正在使用氧氣機，因突然跳電而中斷運作，幸好家人及時發現並重啟設備，才未造成意外。

台電指出，配電自動化系統能即時監測主要配電線路狀況。若遇到大範圍停電，台電會主動偵測到，請民眾耐心等候，不需急著報修。如果是零星住戶停電，建議優先使用「台灣電力APP」或上台電官網「天然災害停復電資訊」專區進行通報。

▲彰化市東區下午1點多突然跳電。（圖／民眾提供）

台電特別呼籲，「1911」客服專線及彰化區處停電通報電話（04-7623331）資源有限，請年輕朋友多使用網路通報，將電話線路留給不熟悉網路的長輩使用，透過通報分流共同加速搶修作業。針對颱風可能造成的停電事故，台電將積極搶修，復電程序將依「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則進行，優先恢復鐵路、自來水及通信等公用設施，再接續一般用戶。

台電彰化區處強調，搶修進度會受停電範圍、交通路況、風雨強度等因素影響，請民眾多多體諒，將持續監控鳳凰颱風動態，全力維持彰化地區供電穩定，與民眾共同度過颱風考驗。