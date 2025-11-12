　
芬普尼蛋場複驗！蛋雞羽毛濃度高　疑飼主殺蟲劑直接噴雞身上

▲彰化文雅畜牧場驗出雞蛋含芬普尼，停止出貨調查中。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化文雅畜牧場驗出雞蛋含芬普尼，已停止出貨調查中。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣文雅畜牧場的「芬普尼毒蛋」事件持續延燒！該場先前已被驗出雞蛋含有農藥芬普尼殘留超標，但縣府複檢發現，近期生產的雞蛋中，依然驗出芬普尼代謝物，再度封存16萬顆雞蛋。由於周邊土壤與飼料均未檢出，但雞隻的羽毛檢體濃度卻遠高於雞蛋，縣府初步研判，極有可能是飼主直接對雞隻用藥，也就是把農藥（殺蟲劑）直接施用在雞隻身上，才導致污染持續存在。

▲彰化文雅畜牧場驗出雞蛋含芬普尼，停止出貨調查中。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化文雅畜牧場驗出雞蛋含芬普尼。（圖／彰化縣政府提供）

為徹底釐清污染來源，彰化縣動物防疫所與農業處畜產科於10日前往文雅畜牧場進行全面採樣。檢體包括11月7日至10日新生產的雞蛋、畜舍內各列雞籠的雞蛋、雞隻飲水、飼料、土壤及羽毛等。檢驗結果顯示，羽毛樣本的芬普尼濃度高達0.27ppm，而新生產的雞蛋中仍驗出0.03ppm的芬普尼代謝物。相比之下，環境中的土壤、飼料等樣本均為「零檢出」。這項結果明確指出，污染源並非來自外部環境或飼料，問題核心直指雞隻本身。

▲彰化文雅畜牧場驗出雞蛋含芬普尼，停止出貨調查中。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化文雅畜牧場驗出雞蛋含芬普尼，停止出貨調查中。（圖／彰化縣政府提供）

複驗結果初步研判，羽毛與雞蛋中均驗出藥物，但周邊環境卻非常乾淨，特別是羽毛檢體的藥物濃度遠高於雞蛋，這強烈暗示藥物是直接接觸或施用於雞隻身上，而非透過飼料或環境間接污染。官方研判，很可能是飼主為了控制雞隻的寄生蟲（如雞蝨），而違規直接使用含有芬普尼的藥劑進行噴灑或浸泡，導致藥物被雞隻吸收，並殘留至雞蛋中。

由於場內污染尚未完全清除，彰化縣政府已於11月5日對該畜牧場啟動「移動管制」，禁止其雞蛋與雞隻移動販售。縣府強調，將持續針對文雅畜牧場進行嚴密監測與檢驗，直到所有檢體，包括雞蛋、雞肉及內臟等，均達到「零檢出」的安全標準為止，確保問題產品不會流入市面，保障消費者食安無虞。

▲彰化文雅畜牧場驗出雞蛋含芬普尼，停止出貨調查中。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化文雅畜牧場驗出雞蛋含芬普尼，停止出貨調查中。（圖／彰化縣政府提供）

芬普尼蛋場複驗！蛋雞羽毛濃度高　疑飼主殺蟲劑直接噴雞身上

近日彰化縣衛生局於市售雞蛋抽驗中發現檢出芬普尼殘留案，農業部昨（11）日再驗出雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物不合格，該場飼主涉違反「動物用藥品管理法」，已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位深入偵辦，以釐清污染來源與責任。食藥署也強調，不符規定的蛋品，一顆也不能出場。

