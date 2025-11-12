點名9縣市放颱風假！店家賭錯「要請吃200隻烤雞」　在2縣市發放

▲老闆要請吃烤雞了。（圖／翻攝自Facebook／烤雞特攻隊 高屏嘉義店）

記者曾筠淇／綜合報導

粉專「烤雞特攻隊 高屏嘉義店」11日發文點名9縣市，並說如果沒有全放颱風假，就要請吃100隻烤雞。結果後來並不是每個縣市都有放假，因此店家也履行承諾，並加碼100隻烤雞，將在南投、台東發放，「以現場排隊為主，無法預訂喔！」

粉專「烤雞特攻隊 高屏嘉義店」11日清晨1點多發文，信心滿滿的表示，「我覺得彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮，這周三都會放颱風假，如上述縣市沒全放颱風假，就罰我請吃100隻烤雞」。

不過，後來並不是每個被點名的縣市都有停止上班、上課，因此粉專11日晚上就發文說，「今夜我想靜靜......，明天睡醒安排日期地點，發送100隻烤雞」。

稍早店家也履行承諾，在臉書上發文寫道，「南投跟台東的朋友，是我給你們期待卻又受傷害，我負責！兩地各放生100隻烤雞，共200隻」。

店家11月15日星期六，將會在南投市復興路426號、慶興宮發放烤雞，出爐時間是中午12點和下午1點，兩個時段各50隻；11月22日星期六，則會在台東市娜路彎大酒店斜對面、連航路與興航街口、7-11豐喜門市旁發放，出爐時間是下午3點，只有一個時段，共100隻。店家也補充，「領取放生的烤雞，以現場排隊為主，無法預訂喔」。

貼文一出，底下網友紛紛回應，「我們高雄可能沒得吃了，因為有放颱風假」、「老闆這次開大了，還是替台東鄉親謝謝老闆的說到做到，雖然22日那天我不在台東，但我還是願意繼續用新台幣支持老闆，當老闆的死忠顧客」、「排烤雞了」、「我快到南投了」、「老闆的烤雞好吃耶，我用新台幣支持」。

也有網友直呼，「老闆大氣～直接加碼各地100隻（台東、南投）」、「老闆好帥，說到做到，還有加碼100隻，讚」。店家則回，「不然不知道選哪邊，我有選擇障礙」。