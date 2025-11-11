　
桃園颱風假！主管要求龜山員工台北上班　「1句話」全怒：檢舉

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

桃園11日因颱風放假，但一名住在龜山的上班族卻被主管要求照常到台北公司報到。主管甚至強調「颱風假看公司所在地，跟居住地無關」，讓同事氣炸，痛罵對方是「垃圾主管」。貼文曝光後，網友一面倒譴責主管違法，呼籲原PO「快打勞工局」。

原PO在Threads提到，自己公司位於台北市，同事居住在桃園龜山，每天通勤上班。但按規定，桃園地區停班停課應可不用出勤，沒想到主管卻要求對方一定得到公司上班，理由是「颱風假以公司所在地為主」。聽到該同事的抱怨，原PO也超傻眼直呼「看不過去」。

不少網友看完後群起憤慨，「這根本違法！」「錄音留證據去勞工局舉發！」「居住地或工作地任何一方停班，都可不用出勤。」「這主管不懂法律還亂拗。」更有人指出，「就問他是以他定義還是以勞工局定義？」「我公司也在台北，但HR早上還貼心通知桃園跟宜蘭的同事不用來上班，這才是正常企業。」

留言區也有過來人分享經驗，「我以前宜蘭到新北上班，只要宜蘭放假就不用出勤，這主管根本亂講」、「遇到這種上司，趕快逃吧，違法還敢嗆人」、「現在都2025年了還有人搞不懂颱風假規定」。

原PO最後無奈嘆道，「這主管平常就很愛刁難人，不讓用手機、上廁所還要登記時間」，引起不少上班族共鳴直呼，「好扯的公司」「這種主管真的該讓勞工局去教育一下。」

勞動部提醒，《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》明訂天然災害發生時，為保障勞工生命安全，勞工應以不出勤為原則。

勞動部強調，勞工在縣市首長宣布停班停課後，依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。但雇主因業務性質需要，經勞工同意而出勤時，雇主應提供通勤協助。勞動部也要求雇主應事先在勞動契約、團體協約或工作規則中，明確讓勞工知悉雇主所提供通勤協助之內容。

勞動部進一步說明，勞動部已於今年9月修訂《工作規則審核要點》與「工作規則參考手冊」，各地方主管機關於審核工作規則時，會要求事業單位納入通勤協助相關內容。

此外，勞動部將持續中央各部會合作，率先由國營事業與公立醫療院所等落實雇主天災通勤協助義務，並逐步輔導公部門勞務委外廠商負起天災通勤協助義務。勞動部提醒，公私部門若有需要承攬或派遣勞工搶修、輪班時，公私部門都要督促及要求所合作的派遣或承攬廠商，負起通勤協助的義務，以保障派遣與承攬勞工安全。

且若天災已經嚴重到勞工依原定上、下班通勤方式有困難，廠商必須提供通勤協助，包含勞工有搭乘計程車的必要時，廠商應支付相關費用，不能讓承攬／派遣勞工自己承擔費用。

11/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「雙北明放颱風假？」一票搖頭：早點睡比較實在
快訊／名醫江漢聲遭持刀攻擊！　輔大醫院聲明揭傷勢
快訊／輔大醫院名醫江漢聲遭砍！　診間濺血
快訊／明10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐
大里人嗨翻！「豪華影城」確定進駐　終結電影沙漠
林心如國中制服照曝光！「同框大咖男神」：有人認得出來嗎

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

北北基市民咕嚕咕嚕…　吳思瑤批決策碎裂：一致性遭藍營市長推翻

北北基市民咕嚕咕嚕…　吳思瑤批決策碎裂：一致性遭藍營市長推翻

鳳凰颱風來勢洶洶，北台灣各地風雨不斷，但桃園停班課，雙北僅部分區域停班課，北北基桃步調不一致，引發許多通勤族不滿。身為台北市立委的吳思瑤今（11日）也質疑，不是一再宣傳北北基桃是共同生活圈嗎？這次似乎解體了，造成許多市民困擾，還有老師困惑，若老師不需要上班，誰來教學生？北北基桃應盡可能在決策上更為一致。

大學生寄信求放颱風假　校長幽默回覆

大學生寄信求放颱風假　校長幽默回覆

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

北市以里為單位放颱風假　網友直呼荒謬

北市以里為單位放颱風假　網友直呼荒謬

