雲林「停班課烏龍」！張麗善臉書先說照常上班課　3分鐘急刪文

▲雲林停班課消息「曇花一現」，引發網友熱議。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府今日晚間20點28分宣布明（12日）停班停課，但就在近1小時前，行政院人事行政總處官網早公布雲林「停班停課」消息，即反覆變動，接著雲林縣長張麗善臉書專頁亦在19點50分左右貼出「照常上班課」貼文，讓關注上班課動態的民眾全炸了鍋，直呼：「不要鬧了！」、「到底放不放假？」

下午16時許，縣長張麗善召集各局處長於消防局召開一級緊急應變中心會議，裁示晚間20點正式公布是否停班課。 未料19點48分人事行政總處官網率先亮出「雲林縣停止上班、停止上課」公告，但卻5分鐘後又變成「尚未列入警戒區。」正當民眾一頭霧水時，這同一時間，張麗善臉書專頁出現「依中央氣象署資料，未達停班課標準，11月12日照常上班上課」貼文。

▲人事行政總處官網19:40顯示停班課。（圖／記者游瓊華翻攝）

正當大家以為塵埃落定，這貼文不到3分鐘即又遭撤下，但手速快的民眾早已截圖瘋傳，有網友酸「原來這就是曇花一現」、「善姐撤回了一條訊息」、「我又發文了、我又刪文了」，也有人無奈喊「真的像洗三溫暖！」也提到，是不是臉書小編太緊張「準時發文，卻發現自己逆向」。而最終在晚間20點24分，雲林縣府臉書與官網正式公告「雲林縣12日停止上班、停止上課。」

▲人事行政總處官網19:43停班課訊息遭撤回。（圖／記者游瓊華翻攝）

對於公告時間延宕與資訊錯亂，縣府新聞處長陳其育回應，原訂8點整公告結果，但當時張縣長仍在進行最後判斷，同仁誤將建議版本上傳至人事行政總處；同時臉書貼文也因事先製作兩個版本（停班課、照常上班課），誤傳錯誤版本所致。陳其育強調，「造成民眾誤會，我們深感抱歉，會全面檢討流程，避免類似情形重演。」

▲張麗善臉書20時02分發出「照常上班上課」，但在發出文章後三分鐘後撤文，民眾早已截圖。（圖／民眾提供）