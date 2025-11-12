蔡英文參訪「歐積電」：AI時代台灣不缺席　在全球經濟中不可或缺

▲前總統蔡英文參訪「歐積電」（ESMC），並聽取簡報。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文近來正在德國訪問，12日透過社群媒體分享她參訪「歐積電」（ESMC）的照片。蔡英文表示，AI時代來臨，台灣不會缺席，台灣的晶片是全球經濟不可或缺的一部分，讓台灣在面對威脅時，增強了台灣的防禦能力。

蔡英文表示，今天她到德勒斯登，參訪去年8月動工的歐積電（ESMC）廠區聽取簡報。她說，歐積電是台積電（TSMC）與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）共同投資的企業，台積電持股70％，是當地史上規模最大的半導體投資。

蔡英文指出，由於歐洲的汽車與工業，有大量的成熟製程需求，這個廠完工後，月產能約4萬片12吋晶圓，預計2027年啟動初步投產，在2029年全面量產。

蔡英文說，台灣是世界負責任的一員，不論在民主、防疫或是半導體產業的發展上，都願意分享台灣的經驗。歐積電就是重要的案例，台積電的製程與管理經驗，將能夠與在地供應鏈形成互補，「我對歐積電，就像台灣對台積電一樣，充滿信心，相信這座廠區，會成為歐洲產業升級的重要節點」。

最後，蔡英文強調，她也跟歐積電的台灣工程師說，在海外要好好加油，但也不要忘記台灣，有時間記得要回台灣、在海外也要關心台灣。