鳳凰颱風晚間快閃恆春　北部強降雨持續到明天

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風接近，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，預估今天晚間颱風登陸恆春後，將快速通過並出海，今、明天受颱風環流及東北風影響，基隆北海岸、北部還會有強降雨出現。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今天下午2時位於鵝鑾鼻的西方約 120 公里之處，以每小時23轉43公里速度，向東北進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑120公里。

最新資料顯示，鳳凰颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、南投以南及花蓮、台東構成威脅，預計颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

陸上警戒：嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島應嚴加戒備。

海上警戒：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲最新定量降水預報。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰颱風逐漸往北到東北移動，強度仍是輕度颱風下限，在垂直風切大的情況下，有持續減弱趨勢，預計今天晚間登陸恆春陸地後，即快速通過出海，並在今天深夜至明天凌晨減弱為熱帶性低氣壓，明天白天往東北移動變成溫帶氣旋。

朱美霖表示，由於導引氣流影響，鳳凰颱風移動速度加快，預計今天晚間登陸恆春，因路徑偏南，距離縮短，將快速通過並出海。過去颱風路徑多以東往西通過台灣占多數，鳳凰颱風路徑是從西南邊北上，此路徑約占歷史紀錄10%，也不算罕見。

朱美霖指出，目前東北風強勁，基隆北海岸、三芝一帶有小範圍強降雨情形，時雨量達55毫米。隨著颱風接近，基隆北海岸、北部還會有強降雨出現。周四北風及東北季風影響下，北部及宜蘭降雨明顯。

溫度方面，她表示，明、後天台中以北、宜花白天偏涼，高溫25至26度，北部清晨約20度。下周一、周二另一波冷空氣影響，各地清晨15至16度，白天高溫低於20度。