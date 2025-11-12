　
嘴塞1萬紅包悶死腦麻兒「老母判2年6個月」　法官喊：建請總統特赦

▲▼80歲老母親手殺害重病兒，由警方解送松山分局偵查隊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲法官、律師盼總統賴清德能特赦老婦。（圖／記者邱中岳翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

2023年一名80歲老母親手悶死腦麻兒子，她照顧超過50年，身心俱疲之下，痛心在兒子嘴中塞進1萬元紅包，再以膠帶纏繞口鼻導致死亡。如今老婦一審判2年6個月徒刑，但法院認為該情況特殊，並建請總統特赦。對此，許多知名律師也轉發判決書，再次喊話「希望賴清德總統聽到了法官的聲音。」

對於這起婦人活活悶死身障兒的人倫悲劇，判決書寫到，本院無法想像如不執行宣告刑，社會上其他照顧者可能有恃無恐，恣意殺害被照顧者，但劉婦的情況特殊，難以想像她會再犯殺人或其他案件，「本院建請總統，考慮依赦免法規定對被告特赦」。

對此，律師鄧湘全在臉書指出，第一審雖然判決老婦殺人罪「2年6個月」徒刑，法官建請總統考慮依赦免法規定對被告特赦，這難能可貴而悲天憫人的判決，好法官我們會記得你們，同時也喊話「希望賴清德總統聽到了法官的聲音。」

不僅如此，葉慶元律師也跟上腳步發聲，他對於本案的判決深感敬佩，在判決中也感受到法官的痛心與無奈，期待賴總統能夠苦民所苦，特赦這位無奈的高齡母親。

消息曝光後，許多網友也盼有轉機，「這種殺人情況是非常無奈，與廢死完全無關，應該特赦，並予以撫恤，她的一生，根本還沒有過到自己的人生」、「長照悲歌，不管是小孩照顧老人，或是老人照顧小孩 真的很辛苦，政府必須重視」、「如果此案不能特赦，特赦就該廢了」、「照顧者如果經濟基礎不好那將是一條漫漫長路，政府應重視這一則人倫悲劇，現今台灣很多這種情況」、「賴總統要是還有人性，該要立馬行動」。

回顧這起案例，劉姓老母親和兒子、外籍看護同住台北市松山區復興北路巷弄內1樓，兒子疑因疫苗後遺症，重度腦性麻痺，領有身心障礙證明，從小臥床無法自理生活，已超過50個年頭，完全靠母親照料生活起居，直到母親年邁，家人才雇請外籍看護幫忙。

2023年4月間，老母親因新冠肺炎確診，一度被隔離在長庚醫院，老母親擔心兒子狀況，急著要出院，因疫情管制鬆綁，終於可以回家自主隔離後，又見到兒子也確診，反覆發燒難受，開始覺得心力交瘁，想到自己年事已高，若先離世，病兒會成為其他親人的負擔。

老母親為此煎熬多日沒睡，決定先送兒子一程，2023年5月11日下午，先到住家附近油漆行，買了1捆膠帶，隔天早上7點多，趁外籍看護盥洗的空檔，進入兒子的房間，並將門反鎖。

老母親先拿出準備好的1萬元紅包，塞進兒子嘴裡，希望兒子「好上路」，再以手巾摀住兒子口鼻後，用膠帶層層纏繞口鼻，接著就呆坐在一旁，此時外籍看護發現老母親不見了，兒子門又反鎖，跑到外面從陽台窗戶看到，老母親在房內痛哭。

老母親的其他兒子、媳婦接到通知，趕緊報警並回家協助開門，但腦麻兒因呼吸道阻塞引發窒息死亡不治，老母親當場自首犯行。台灣高等法院在昨（11日）開庭，法官詢問老婦為何使用膠帶？她回應「沒膽子用棉被，覺得比較難死」。

嘴塞1萬紅包悶死腦麻兒「老母判2年6個月」　法官喊：建請總統
