老媽媽殺兒法官建請賴清德特赦　總統府：司法程序完成後再為後續

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

近期許多網友轉傳一則訊息，有關一位台北近80歲的老媽媽，殺死自己因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痹導致癱瘓在床的兒子，法官建請總統賴清德「特赦」。對此，總統府發言人郭雅慧13日表示，個案尚在司法程序中，基於尊重司法獨立，政府不會介入，將視司法程序完成後再為後續。換言之，根據府方的態度，因該案件尚未最後定讞，待定讞後再視程序處理。

網路這則訊息是台北一名79歲老媽媽，在53年前生下寶貝兒子，但沒想到兒子出生沒多久就因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺導致癱瘓在床，從此臥床一輩子，兒子沒辦法說話，一切生活起居全由她照料。

經過50年的照顧，在2023年新冠疫情爆發後，確診者必須隔離，壓垮了這位老媽媽。當年4月底，老媽媽確診新冠肺炎自行隔離，因年事已高，她擔心兒子狀況沒有辦法好轉，加上擔心自己有個萬一，兒子往後沒有人照顧，最後在外籍看護沒有發現時，拿著1萬元鈔票的紅包袋塞進兒子嘴中，悶死兒子。

此一案件的辯護律師認為，老媽媽不是真的想殺死兒子，也不可能再犯殺人案件，且被害人殘疾50年之久，無法自理生活，若不是老媽媽，也沒人能照顧，強調此案並非單純是「殺人」而已；而台北地院先依自首規定替老媽媽減刑，又認為「情堪憫恕」，再依刑法第59條規定減刑。

律師鄧湘全在社群平台貼出判決內容，法院依照案發時她為79歲、未滿80歲，無法依刑法第18條第3項規定減刑，判老媽媽2年6月徒刑；不過，因為考量老媽媽長照兒子50多年，以及不執行宣告刑，也很難想像其他社會的照顧者就會有恃無恐，殺害被照顧者，「因此法官建請總統特赦」。

對此，總統府也已經注意到此一訊息，總統府發言人郭雅慧13日下午表示，有關各界關注台北市一位高齡女性涉司法案件，對於社會弱勢家庭面臨長期照護壓力所承受的沉重負擔，政府深切關注，也將持續強化長照支持網絡，避免類似的悲劇發生。

郭雅慧強調，惟個案目前尚在司法程序中，基於尊重司法獨立，政府不會介入個案。各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續。

換言之，根據賴政府就目前該案的態度，因為案件仍在審理當中，還未定讞。未來在定讞後，再視程序處理。