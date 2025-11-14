判決定讞才特赦8旬老母？　羅智強籲賴清德：有心現在就能宣布

▲國民黨立委羅智強。（資料照／記者周宸亘攝）

台北市一名8旬母親疑似因為心力交瘁，悶死癱瘓50年的兒子，北院承審法官日前宣判2年6月並建請特赦，全案目前上訴二審中。對此，國民黨立委羅智強今（14日）表示，總統府說要「等司法程序完成後再為後續」，這句話，是對《赦免法》的誤解，他呼籲賴清德，有心要特赦，現在就能宣布。

羅智強表示，有一位80歲的老母親在確診後，心力交瘁，進而悶死了癱瘓50年的兒子，為人子女，看到這樣的人間悲歌，怎能不哀傷？羅智強直言，自己的母親今年也80歲，若是他重度癱瘓50年，要母親獨力照顧，那會是什麼樣的人間煉獄？

羅智強指出，該案承審法官、衛福部長和各界人士，皆齊聲呼籲賴清德總統特赦這位老母親，但總統府的回應是，「政府不會介入個案，各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續」。

羅智強認為，總統府這樣的回答，實在讓人心酸，該案光是想像，都覺得心痛得無法呼吸，他很幸運，還能健健康康照顧父母，承歡膝下，但不是每一個人，都能擁有相同的福氣。

面對總統府的回應，羅智強誠摯呼籲賴總統，應該將心比心，特赦這一位讓全台灣都揪心的老母親，總統府說要「等司法程序完成後再為後續」，這句話，是對《赦免法》的誤解。

羅智強進一步點出，《赦免法》第3條明白寫著，「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效。」，法條並沒有規定要「受罪刑宣告之人『確定』」才能特赦。

此外，羅智強透露，他也請教了葉慶元律師，葉律師指出，美國的憲政體制中，總統赦免可以在犯罪後任何時間發動，不必等判決確定。

羅智強強調，赦免，是一種超越個案、超越程序的「憲政仁權」，它存在，就是為了處理這種特殊、令人心碎的案件，如果總統有心要特赦，現在就能宣布，如果總統有心特赦，就不要讓老母親還要奔波法院。

羅智強說，這位母親已80歲，身心俱疲，何必讓她再承受一次又一次的到庭、一次又一次的折磨，一次又一次回憶那一天、那一刻她的痛？今天清晨，他和往常一樣在河邊散步，想到這件事，心裡就非常沉重。

最後，羅智強表示，老吾老以及人之老，他想為這位老母親，發一點聲音，出一分力量，也希望賴總統特赦這一位令人心酸的老母親，留給步入晚年的她，一點尊嚴、一點溫暖。