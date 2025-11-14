　
社會 社會焦點 保障人權

80歲母悶死癱瘓兒「送你去媽祖那邊」　心碎背景曝光！

獨／八旬婦讓癱瘓兒歸西！「送你去媽祖那邊…」　辯護律師揭心碎背景

▲杜俊謙律師說劉婦已經不想為自己辯解了，認為要判她什麼刑都可以死刑也可以。（圖／翁靖祐攝）

文／CTWANT

八旬的劉姓婦人，親身照顧自己癱瘓在床的兒子半個世紀，最終因為全家罹患新冠肺炎，認為自己無力再照顧最終選擇將其殺害。一審判決出爐後，劉婦被判2年6月，但合議庭建請總統考慮對劉婦進行特赦。目前此案上訴二審，劉婦的辯護律師杜俊謙受訪表示，其實當時老婦在犯完行時，是想要自殺的，但因為親眼看著兒子死去打擊太大，導致其未能完成自殺。

回顧整起事件，劉婦與兒子同住在北市松山區，孩子在出生幾個月後得了肺炎，兒子自此因小兒麻痺導致終生癱瘓，無法自己理生活，而劉婦也為母則強，一肩扛起照顧兒子的生活起居50年。直到2023年，當時正逢新冠疫情爆發，全家都陸續罹患了新冠肺炎。

劉婦在隔離期間想到自己年事已高，且兒子的狀況未見起色，於同年的5月12日拿著裝有1萬元的紅包塞進兒子嘴巴，再用口水巾和膠帶纏繞他的口鼻導致其窒息死亡。不過杜俊謙律師還原，其實當時劉婦是希望動手以後再自我了斷，但因為兒子死亡的畫面太過震撼，導致其情緒崩潰，最終只能在陽台大哭，並請家人報警後自首而非自殺。

回憶起當時全家都壟罩在新冠肺炎和死亡的恐懼下，劉婦和杜俊謙律師說，自己曾語帶心酸地和兒子說「媽媽送你去媽祖那邊比較快活」最終犯下此案。杜俊謙律師補充道，雖然孩子不能說話，但2個共同相處50年的人又怎會需要用言語溝通才能知道對方的需求。

據杜俊謙律師所說，劉婦現在內心十分自責，其實她已經不想為自己辯解了，認為要判她什麼刑都可以，死刑也可以，並且外界要如何評價她的行為，其實她都已經不在乎了。杜律師心疼表示，劉婦確實是違法了，可是其實她的良心給她的懲罰已經非常大。

目前此案上訴至二審中，而劉婦的身體狀況其實也經非常糟糕，不僅心臟裝了無數的支架，行動起來也非常不方便，若沒有必要其實基本上不會出門。每次來法院開庭時，都由她另2個兒子輪流攙扶她，畫面相當揪心。

獨／八旬婦讓癱瘓兒歸西！「送你去媽祖那邊…」　辯護律師揭心碎背景

▲一審判老婦2年半，但法官建請總統特赦。（圖／本刊資料照）


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

老媽媽殺兒法官建請賴清德特赦　總統府：司法程序完成後再為後續

老媽媽殺兒法官建請賴清德特赦　總統府：司法程序完成後再為後續

近期許多網友轉傳一則訊息，有關一位台北近80歲的老媽媽，殺死自己因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痹導致癱瘓在床的兒子，法官建請總統賴清德「特赦」。對此，總統府發言人郭雅慧13日表示，個案尚在司法程序中，基於尊重司法獨立，政府不會介入，將視司法程序完成後再為後續。換言之，根據府方的態度，因該案件尚未最後定讞，待定讞後再視程序處理。

80歲老母悶死癱瘓50年兒　柯文哲支持特赦：別在悲劇上製造另個悲劇

80歲老母悶死癱瘓50年兒　柯文哲支持特赦：別在悲劇上製造另個悲劇

老母悶死癱瘓50年兒　學者喊話總統特赦

老母悶死癱瘓50年兒　學者喊話總統特赦

拿捐款訂閱OnlyFans　川普特赦前議員

拿捐款訂閱OnlyFans　川普特赦前議員

流感就醫破15萬　羅一鈞憂另2病毒群魔亂舞

流感就醫破15萬　羅一鈞憂另2病毒群魔亂舞

標籤:癱瘓新冠肺炎特赦母子情法庭判決

