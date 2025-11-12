宜蘭擋下「鳳凰第一槍」今早出太陽　網：長這麼大第一次看

記者葉國吏／綜合報導

鳳凰颱風、東北季風雙重影響，宜蘭11日晚間淹大水，蘇澳火車站前中山路水淹半層樓高，不過今早卻出太陽，不少當地人紛紛拍照po網感到不可思議，發文「鳳凰颱風宜蘭擋下這一槍 長這麼大第一次看到宜蘭到處都淹。」

▲暴雨灌宜蘭，蘇澳11日災情慘重。（圖／蘇澳鎮公所提供）

宜蘭在昨晚之前，其實已經連續下了將近一個月的雨，昨晚鳳凰颱風跟東北季風雙重影響，蘇澳直接下起半天的暴雨。蘇澳鎮中山路、蘇澳火車站前水淹半層樓高，比較低窪的地區水淹最深達一層樓高。

當地民眾在蘇澳鎮公所臉書紛紛留言「欲哭無淚，15年又重來一次，家園又再毀一次，蘇澳的排水系統到底是怎麼排啊？我們有多少能耐可以這樣一次又一次的毀滅」、「蘇澳上次大淹水已經過15年，還在原定打轉」。

經過難熬的一夜，今早宜蘭太陽露臉，不少民眾也拍下情況貼文「出現一顆太陽，只要雨稍微小一點 宜蘭的水就退的很快。」、「鳳凰颱風宜蘭擋下這一槍 長這麼大第一次看到宜蘭到處都淹」、「宜蘭出太陽了！！大家還好嗎？」、「希望宜蘭的淹水可以趕快消失 然後今天大好天氣要練習了」。