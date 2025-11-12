　
國際

伊斯坦堡市長爆「天價貪腐案」　檢方求刑超過2000年

▲▼土耳其伊斯坦堡反對派市長伊瑪姆奧魯（Ekrem Imamoglu）。（圖／路透）

▲伊瑪姆奧魯（Ekrem Imamoglu）的支持者上街力挺。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

伊斯坦堡首席檢察官古爾萊克（Akin Gurlek）11日指控在押的反對派市長伊瑪姆奧魯（Ekrem Imamoglu）涉嫌領導龐大的貪腐網絡，導致國家損失高達1600億里拉（約台幣1173億元），並向法院求刑超過2000年。

根據《路透社》報導，起訴書多達4000頁，共列出402名被告，包括伊瑪姆奧魯本人。檢方指控他們組成犯罪組織，涉及受賄、詐欺及圍標等行為，並引用金融犯罪調查委員會（MASAK）的調查結果、專家報告及影像資料，聲稱多名企業家被迫透過市政府內部的秘密基金行賄。

伊瑪姆奧魯是總統艾爾段（Tayyip Erdogan）的主要政治對手，他過去否認所有指控，強調這些案件帶有政治動機。他所屬的反對黨「共和人民黨」（CHP）也痛批起訴內容荒謬又可恥，認為是為了摧毀伊瑪姆奧魯的政治前途。

此外，檢方還要求高等法院考慮解散共和人民黨，指控該黨資金來源不法、財務交易屬於「被禁止的行為」。

伊瑪姆奧魯自3月起因貪腐案被收押候審，今年7月又因侮辱並威脅伊斯坦堡首席檢察官而另獲刑，目前正在上訴。

面對外界質疑案件帶有政治迫害意味，土耳其政府則否認相關說法，強調司法體系獨立、公正。

11/09 全台詐欺最新數據

LIVE／鳳凰暴風圈進入陸地　氣象署最新說明
蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車
鳳凰可能「死在台灣上空」　估解除警報時間曝
古久保遭撤換　樂天「慣用手法」被翻出：今江當年看新聞才知道
宜蘭擋下「鳳凰第一槍」今早出太陽　網：長這麼大第一次看
跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！爆三角戀隱藏苦主是她
最新各國「穿心路徑」　鳳凰登陸點還有變數
粿粿親回應近況！爆有意賠錢「但要求范姜彥豐家人作保」協商細節

