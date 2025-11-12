　
國際

土耳其軍機墜毀　機上至少20人生死不明

記者柯沛辰／綜合報導

土耳其一架C-130軍用運輸機今日從亞塞拜然甘賈市起飛後，在喬治亞境內墜毀。土耳其國防部表示，機上共有20名人員，但尚未透露是否有其他國籍乘客或傷亡情況。事故原因目前不明，安卡拉官方已協調亞塞拜然與喬治亞展開搜救行動。

根據路透社報導，事故地點位於喬治亞卡赫季州西格納吉行政區，靠近亞塞拜然邊境。現場初步畫面顯示，機身扭曲變形，金屬殘骸散落於草坡，部分機體仍在燃燒，濃煙直竄天空。社群媒體流傳疑似墜機的影片，拍到飛機螺旋式下墜後爆炸起火，但影片真實性尚無法核實。

▲▼土耳其軍機墜毀　機上至少20人生死不明。（圖／翻攝自X）https://x.com/SanderRegter/status/1988364319701061939

▲社群流傳疑似軍機墜毀畫面。（圖／翻攝自X）

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）在首都安卡拉發表演說時，對「我們的烈士」表示哀悼，他常用此詞形容殉職的軍職人員。艾爾段及總統辦公室未進一步說明事故詳情或死亡人數。亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）與艾爾段通話時，表達對墜機事件的哀悼之意。

據當地媒體報導，這架美製運輸機載有土耳其與亞塞拜然人員，但未提供具體人數。喬治亞當局已依航空運輸及人員傷亡相關刑法條文立案調查。土耳其與喬治亞表示，相關單位正趕赴事故現場，該地區以洪泛區及丘陵地形為主。

11/09 全台詐欺最新數據

土耳其喬治亞墜機軍機

