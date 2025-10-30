從921到百年強震「台土震災互助」　吳志中讚：形成善的循環

▲外交部政務次長吳志中（左）與駐台北土耳其貿易辦事處代表柯睿（右）舉杯慶祝土耳其國慶。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部政務次長吳志中29日晚間應邀出席「駐台北土耳其貿易辦事處」（Turkish Trade Office in Taipei）舉辦的「土耳其共和國102週年國慶酒會」。吳志中致詞時提到，台灣921大地震時，土耳其派搜救隊來台協助救災，而2023年土耳其百年強震時，台灣也立即提供相關資源馳援，形成善的循環。外交部強調，未來我國將持續推動與土國在各領域的合作，互惠雙贏，共創兩國人民的繁榮與福祉。

吳志中致詞時首先向土國人民及政府誠摯祝賀獨立102週年，並提及我國921大地震時，土國派遣搜救隊來台協助救災，2023年土國遭逢百年強震，我國也立即提供人力、物資及善款馳援，形成善的循環。未來台土兩國可共同強化救災及應變領域的交流與合作。

吳志中也提到，因直航與便利電子簽證，近年平均每年約有10萬名國人赴土國觀光，創造兩國更多交流機會。此外，土國今年有國會議員及智庫訪台，我方則有中研院赴土訪問，多家台商也前往土國投資布局。台土在學術、科技、國會及商貿等領域互動日趨熱絡，雙方未來將在各領域持續加強交流與合作。

駐台北土耳其貿易辦事處代表柯睿（Fikret Türkeş）致詞則說，土國在國際事務、人道救援、調解衝突及經濟合作扮演重要角色，並對聯合國及北約組織做出貢獻。柯睿也特別感謝外交部持續提供的各項協助，表達未來願在任內強化台土兄弟情誼，持續與我國攜手合作，為兩國關係發展作出貢獻。

外交部表示，台土雙方今年在國會、學術、科學、教育、觀光及商貿等領域交流熱絡，未來我國將持續推動與土國在各領域的合作，互惠雙贏，共創兩國人民的繁榮與福祉。