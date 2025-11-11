宜蘭暴雨淹水友受困！熱血男團「泳圈出動」救援…路上順手救阿嬤

▲熱血男團出動救朋友，路上還順手救了一名阿嬤。（圖／Threads網友0423mark_授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應發威，宜蘭縣11日大雨狂下，多地因此淹水。有民眾前往宜蘭遊玩，住民宿時正好遇到淹水，朋友因此受困無法回來，一行人於是出動游泳圈救援，甚至在半路還幫了無法行動的阿嬤，事蹟在網路上傳開後，讓網友讚爆了。

這位民眾在Threads上分享，他與朋友到宜蘭遊玩、住宿時正好遇到淹水，且朋友外出買東西受困，於是一行人立即出動，帶著游泳圈前往救援。

值得一提的是，民眾與朋友走在路上時，正好碰上一名阿公求助，原來是阿嬤腿腳無力、無法上二樓避難，於是一行人立即入內幫忙。

有趣又暖心的事蹟曝光後，不少網友對此留言，「感謝您的幫助」、「水很髒不要喝到喔，謝謝你們的幫忙」、「為什麼你們那裡很像很好玩」、「辛苦你們了」、「好人一生平安耶！」