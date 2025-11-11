不怕美國制裁了？華為去年專利數居全球之冠　專利許可收入達195億

▲華為。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

儘管面對美國制裁施壓，華為仍斥資大量研發經費並取得成果。去（2024）年，華為以6600件的國際專利申請量排名全球第一；同年，華為專利許可收入高達約6.3億美元（約合新台幣195億元）。

陸媒《快科技》報導，在今（11）日的華為公司2025創新和智慧財產權論壇上，華為副總裁、智慧財產權部部長樊志勇發表演講，透露了2024年華為在技術方面的相關進展，包括專利、標準、論文等。

其中，華為於2024年專利公開量超過3.7萬件，2024年向海內外標準組織貢獻提案數超過1萬篇，2024年發布學術論文數超過1千篇。同時樊志勇還表示，2024年華為專利許可收入約6.3億美元。

截至2024年底，在蜂巢式網路（Cellular network）標準領域，已經有超過27億部5G設備獲得了華為的專利授權；在Wi-Fi領域，超過12億部消費類電子設備獲得了華為的專利授權。

在多媒體領域，超過32億部多媒體設備已經獲得了華為的影片編解碼器專利的授權。

此前，華為常務董事、終端BG董事長余承東在華為Pura 80系列發布會上介紹，華為近十年在研發上累計投入高達1兆2490億元人民幣。

根據華為2024年年度報告，華為在2024年的研發費用達到1797億元人民幣，佔全年收入的20.8％，這一比例在行業內處於領先地位。同時，華為累計全球有效授權專利已達15萬件。

另外，世界智慧財產權組織（WIPO）公布的2024年度PCT國際專利申請排名顯示，華為以6600件的申請量排名全球第一，三星（4640件）、高通（3848件）、LG（2083件）和寧德時代（1993件）位居第二到第五名。