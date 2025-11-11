華為、中興掰了？　傳歐盟擬強制成員國剔除兩牌電信設備

▲中國華為。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

彭博社報導，歐盟執委會正在探索各種手段，試圖強制成員國將華為和中興的設備從電信網絡中剔除，甚至考慮對非歐盟國家施壓，例如停止向使用華為設備的項目提供融資。

但有分析指出，禁用特定供應商可能會引發政治爭論，各國長期以來一直拒絕將與華為相關的決策權交給歐盟執委會。電信營運商也會反對相關限制措施，因為華為的技術比西方同類產品更具CP值。

不願透露姓名的知情人士透露，歐盟執委會負責技術主權等事務的副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）希望把2020年關於在行動網路中停止使用「高風險供應商」的建議，升級為具有法律約束力的強制規定。

雖然電信基礎設施的決策權歸各成員國政府所有，但維爾庫南的提案，將強制成員國遵循委員會的安全指引。若該建議成為具有法律約束力的條款，不遵守規定的成員國可能會面臨侵權訴訟和經濟處罰。

▲中興通訊。（圖／路透社）

報導稱，隨著歐盟與大陸的貿易及政治關係持續緊張，歐盟越來越聚焦大陸電信設備製造商帶來的風險，擔憂將國家關鍵基礎設施的控制權交給「與中國政府聯繫密切的企業」，可能會損害國家安全利益。

在各國加速部署最先進的光纖電纜以擴大高速互聯網覆蓋範圍之際，維爾庫南還在研究限制大陸設備供應商進入固網電信的方法。

知情人士稱，歐盟執委會還在考慮採取措施勸阻非歐盟國家依賴大陸供應商，包括拒絕向那些將援助資金用於華為相關項目的國家提供「全球門戶」計劃資金。「全球門戶」是歐盟在2021年推出的一項全球基礎設施投資計劃，被廣泛視作意圖在戰略上削減大陸「一帶一路」的影響力。

歐盟執委會發言人芮尼耶（Thomas Regnier）表示：「我們5G網路的安全對經濟至關重要」，但他拒絕就可能實施的禁令發表評論。