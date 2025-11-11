　
大陸 大陸焦點 特派現場

華為、中興掰了？　傳歐盟擬強制成員國剔除兩牌電信設備

▲中國華為，華為，華為技術有限公司，Huawei。（圖／路透社）

▲中國華為。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

彭博社報導，歐盟執委會正在探索各種手段，試圖強制成員國將華為和中興的設備從電信網絡中剔除，甚至考慮對非歐盟國家施壓，例如停止向使用華為設備的項目提供融資。

但有分析指出，禁用特定供應商可能會引發政治爭論，各國長期以來一直拒絕將與華為相關的決策權交給歐盟執委會。電信營運商也會反對相關限制措施，因為華為的技術比西方同類產品更具CP值。

不願透露姓名的知情人士透露，歐盟執委會負責技術主權等事務的副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）希望把2020年關於在行動網路中停止使用「高風險供應商」的建議，升級為具有法律約束力的強制規定。

雖然電信基礎設施的決策權歸各成員國政府所有，但維爾庫南的提案，將強制成員國遵循委員會的安全指引。若該建議成為具有法律約束力的條款，不遵守規定的成員國可能會面臨侵權訴訟和經濟處罰。

▲▼ 美國商務部新聞官Will Reinert指出，中興通訊禁售令沒有轉圜空間，要等到7年之後才有機會重啟協商。圖為中興通訊位在江蘇省南京的LOGO。（圖／路透社）

▲中興通訊。（圖／路透社）

報導稱，隨著歐盟與大陸的貿易及政治關係持續緊張，歐盟越來越聚焦大陸電信設備製造商帶來的風險，擔憂將國家關鍵基礎設施的控制權交給「與中國政府聯繫密切的企業」，可能會損害國家安全利益。

在各國加速部署最先進的光纖電纜以擴大高速互聯網覆蓋範圍之際，維爾庫南還在研究限制大陸設備供應商進入固網電信的方法。

知情人士稱，歐盟執委會還在考慮採取措施勸阻非歐盟國家依賴大陸供應商，包括拒絕向那些將援助資金用於華為相關項目的國家提供「全球門戶」計劃資金。「全球門戶」是歐盟在2021年推出的一項全球基礎設施投資計劃，被廣泛視作意圖在戰略上削減大陸「一帶一路」的影響力。

歐盟執委會發言人芮尼耶（Thomas Regnier）表示：「我們5G網路的安全對經濟至關重要」，但他拒絕就可能實施的禁令發表評論。

11/09 全台詐欺最新數據

399 1 7676 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「鴻蒙5」用戶突破2300萬 余承東發豪語：下一步要實現上億覆蓋

「鴻蒙5」用戶突破2300萬 余承東發豪語：下一步要實現上億覆蓋

華為最新作業系統「鴻蒙6」（11月22日）上線僅一天，吸引超過300萬用戶升級，再創歷史最速更新新高。華為常務董事、終端BG董事長余承東近日在內部信中表示，搭載鴻蒙5的設備已突破2300萬部，生態發展已邁過「生死線」，但要真正壯大仍挑戰重重。他強調，下一階段目標是將用戶規模擴大至4000萬、6000萬，甚至突破上億，讓鴻蒙在全球市場「三分天下有其一」。

黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　美中合作是雙贏

黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　美中合作是雙贏

中東企業暗助中共升級飛彈　恐影響台海戰力

中東企業暗助中共升級飛彈　恐影響台海戰力

中國限制稀土出口　歐盟考慮反制

中國限制稀土出口　歐盟考慮反制

歐盟制裁俄羅斯納19家陸企 陸外交部：強烈不滿，已提出嚴正交涉

歐盟制裁俄羅斯納19家陸企 陸外交部：強烈不滿，已提出嚴正交涉

