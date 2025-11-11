歐盟擬強制排除中興、華為設備　陸外交部：違反市場原則

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝北京日報）

記者陳冠宇／綜合報導

歐盟執委會傳出正試圖強制成員國將華為和中興的設備從電信網絡中剔除，甚至考慮對非歐盟國家施壓，如停止向使用華為設備的項目提供融資。對此，大陸外交部批評，在沒有法律依據和事實證據的情況下，以行政手段強行限制甚至禁止企業參與市場，嚴重違反了市場原則和公平競爭規則。

彭博社報導，歐盟執委會負責技術主權等事務的副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）希望把2020年關於在行動網路中停止使用「高風險供應商」的建議，升級為具有法律約束力的強制規定。

此外，歐盟執委會還在考慮採取措施勸阻非歐盟國家依賴大陸供應商，包括拒絕向那些將援助資金用於華為相關項目的國家提供「全球門戶」計劃資金。

大陸外交部發言人林劍今（11）日主持例行記者會時回應稱，大陸企業長期在歐洲依法合規經營，為歐方的民眾提供了優質的產品和服務，也為當地的經濟社會發展和就業作出了積極貢獻。

林劍強調，在沒有法律依據和事實證據的情況下，以行政手段強行限制甚至禁止企業參與市場，嚴重違反了市場原則和公平競爭規則。

林劍稱，個別國家強行移除大陸電信企業的優質安全的設備，不僅遲滯了自身技術發展的進程，還造成了巨額的經濟損失，「將經貿問題泛安全化、政治化將阻礙技術進步和經濟發展，損人不利己」。他敦促歐盟為大陸企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，避免損害企業赴歐投資的信心。