生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南某汽車旅館有臭蟲！進香團長輩驚嚇　市府派員稽查

記者林東良／台南報導

有民眾在網路平台指稱，長輩進香團於11月8日入住台南某汽車旅館時，在多間客房發現臭蟲（床蝨）狀況，質疑業者未妥善處理，台南市觀光觀光局與衛生局接獲通報後，已前往現場稽查。

▲台南市衛生局副局長林碧芬指出，市府啟動聯合稽查旅宿衛生，要求落實病媒防制措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市衛生局副局長林碧芬指出，市府啟動聯合稽查旅宿衛生，要求落實病媒防制措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市衛生局副局長林碧芬指出，市府啟動聯合稽查旅宿衛生，要求落實病媒防制措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市觀旅局簡任技正唐呈瑞（事業科代理科長）表示，有關民眾反映入住旅館時，於客房內發現蟲害情形，市府觀光觀光局與衛生局接獲通報後，已立即前往旅宿現場進行稽查。依《旅館業管理規則》規定，如旅館營業衛生未符合法定標準，由各有關機關逕依主管法令辦理，市府也將持續以定期與不定期稽查為旅客的住宿品質把關。

台南市衛生局副局長林碧芬指出，有關民眾於社群媒體提到日前入住台南市某旅館時，發現疑似臭蟲出沒。衛生局接獲訊息後即刻派員前往稽查，針對台南市營業衛生管理自治條例要求旅館應保持清潔，並設置病媒防制設施，防止病媒侵入，包括消毒紀錄或委託消毒的合約。

衛生局也請台南市市各旅館，應加強環境清潔、減少雜物堆積、床單及床墊消毒、門縫噴灑殺蟲劑，以防臭蟲入侵。臭蟲不怕酒精、漂白水，對很多殺蟲劑也有抗藥性，遭咬後紅腫奇癢，紅疹恐會持續1至2週或更久。民眾入住旅館時，可先拿手電筒掀開床墊、靠近床板縫隙、床頭處等仔細檢查，看是否有臭蟲或黑色汙點，另外回家後行李先別拖進房間，要先仔細檢查行李箱及衣物，查看是否有臭蟲躲藏。

「桃園2百貨」颱風天確實停業！　7年櫃姐感動：有心了
快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修
桃園強風「垃圾桶路上跑」！　他急煞車：像飛彈亂竄
李四川或黃國昌都贏蘇巧慧！　趙少康曝白黨內民調
辛龍新歌痛訴喪妻5年心聲！　「瞬間的失去，彷彿是誰突然鬆手」
點名9縣市「周三放颱風假」　沒放請100隻烤雞！店家一早傻住

氣象署啟動飛機追風觀測　提升「鳳凰」預報準確度

村上隆大弟子Mr.來台開展！高雄限定元素「香蕉眼睛少女」萌翻

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

颱風天確實停業！全讚爆「桃園2百貨」　7年櫃姐感動：有心了

桃園颳強風「垃圾桶被吹走」　他急煞車：像飛彈亂竄！畫面曝

uTagGo推「觀光100亮點」專區找車位　加碼抽3萬旅遊金

新北市7區40校今停課　教育局：採遠距教學或順延補課

8AM搭北捷　他驚板南線「人少非常多」！一票有感：一班就上去

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

點名9縣市「周三會放颱風假」　沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

「穿心颱」鳳凰轉彎逼台　美日最新預測曝

LIVE／鳳凰穿台路徑曝　最快明發陸警

鳳凰暴風圈侵襲率3縣市達99%　最快明天下午登陸南部地區

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

台灣首位女建築師故居1.9億賣建商　在地不捨遭拆

台灣首位女建築師故居1.9億賣建商　在地不捨遭拆

王秀蓮（1929-2023）是台灣首位女建築師，位於台南東門路自宅1969年興建，由她親自操刀設計，展現俐落、溫柔又極具台南性格的空間語彙，近期整棟透天開始拆除，根據實登，該透天以1.9億元售出。信義房屋專家表示，該區地價落在40~60萬元。

台南警力不足？陳以信提第12項政見：台南4年補足400名警力

台南警力不足？陳以信提第12項政見：台南4年補足400名警力

颱風天「執意出港」　台南將軍籍漁船遭開罰

颱風天「執意出港」　台南將軍籍漁船遭開罰

黃仁勳前腳走！七股科工區同步釋地　搶2026年投產

黃仁勳前腳走！七股科工區同步釋地　搶2026年投產

台南轎車肇事翻覆！車內搜出喪屍煙彈

台南轎車肇事翻覆！車內搜出喪屍煙彈

旅客台南汽車旅館臭蟲

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

