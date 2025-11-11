台南某汽車旅館有臭蟲！進香團長輩驚嚇　市府派員稽查

記者林東良／台南報導

有民眾在網路平台指稱，長輩進香團於11月8日入住台南某汽車旅館時，在多間客房發現臭蟲（床蝨）狀況，質疑業者未妥善處理，台南市觀光觀光局與衛生局接獲通報後，已前往現場稽查。

▲台南市衛生局副局長林碧芬指出，市府啟動聯合稽查旅宿衛生，要求落實病媒防制措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市觀旅局簡任技正唐呈瑞（事業科代理科長）表示，有關民眾反映入住旅館時，於客房內發現蟲害情形，市府觀光觀光局與衛生局接獲通報後，已立即前往旅宿現場進行稽查。依《旅館業管理規則》規定，如旅館營業衛生未符合法定標準，由各有關機關逕依主管法令辦理，市府也將持續以定期與不定期稽查為旅客的住宿品質把關。

台南市衛生局副局長林碧芬指出，有關民眾於社群媒體提到日前入住台南市某旅館時，發現疑似臭蟲出沒。衛生局接獲訊息後即刻派員前往稽查，針對台南市營業衛生管理自治條例要求旅館應保持清潔，並設置病媒防制設施，防止病媒侵入，包括消毒紀錄或委託消毒的合約。

衛生局也請台南市市各旅館，應加強環境清潔、減少雜物堆積、床單及床墊消毒、門縫噴灑殺蟲劑，以防臭蟲入侵。臭蟲不怕酒精、漂白水，對很多殺蟲劑也有抗藥性，遭咬後紅腫奇癢，紅疹恐會持續1至2週或更久。民眾入住旅館時，可先拿手電筒掀開床墊、靠近床板縫隙、床頭處等仔細檢查，看是否有臭蟲或黑色汙點，另外回家後行李先別拖進房間，要先仔細檢查行李箱及衣物，查看是否有臭蟲躲藏。