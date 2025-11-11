鳳凰颱風來襲　台電雲林區處動員逾200人次嚴陣以待

▲台電雲林區處調度搶修人力，全面戒備強風豪雨可能帶來的災害。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

鳳凰颱風於今（11）日清晨5時30分發布海上陸上颱風警報，預計以罕見的路徑預估自西南部登陸，暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，台電雲林區處已調度搶修人力、備妥車輛與機具待命，全面戒備強風豪雨可能帶來的災害。

台電雲林區處表示，昨日已召開颱風整備會議整備自有人力及承攬商逾 200 多位工程人員，以及吊臂車42輛、昇空車61輛、一般工程車127輛及挖土機6輛，動員最大能量投入修復作業，同時針對供電設備進行全面盤點，確保備品、備料及應變資源充足全力戒備待命。後續將視災情狀況滾動檢討各項復電執行狀況，努力確保將災情對供電的影響降至最低。

台電如停電接獲通報，將立即啟動應變機制，調派搶修人員及車輛進駐現場，進行搶修復舊作業。復電程序將採針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，優先火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修。搶修進度會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

▲台電雲林區處人員災前修剪可能影響線路之路樹。（圖／記者游瓊華翻攝）



台電雲林區處特別提醒，水產養殖業者應備妥並檢視自備緊急發電機是否能正常運轉，並添足油料及加裝欠相保護裝置，避免設備燒損，另建議發電機使用仍需適時暫停一段時間再啟動，以免連續運轉發生故障情形；亦提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等災害應變之場所或設備，請即早自備發電機或不斷電設備因應，倘發生停電事故，請耐心等候，本處將儘速派員搶修恢復供電。

另過往颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾務必加強防範低窪地區、河口地區及地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶大範圍停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將儘速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過「台灣電力APP」報修，或進入台電公司網站於天然災害期間設有「天然災害停復電資訊」專區。

輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，至於「1911」的電話通報方式(或雲林區處停電通報電話05-5323-927)，台電籲請留給無法使用網路或習慣打電話的長輩來使用，大家協助通報分流，加速搶修，以降低停電的不便。

▲台電雲林區處加強變電所礙子清洗。（圖／記者游瓊華翻攝）