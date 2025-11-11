　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰颱風估明天深夜提前出海　周四解除海陸警

▲▼鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風持續接近，由於過去路徑偏東移動，預計明天傍晚至晚間從高屏登陸，並提前於明天晚間至深夜從花蓮或台東出海，中央氣象署將於周四解除海上陸上颱風警報。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風下午5時位於鵝鑾鼻的西南方約300公里，以每小時11轉16公里速度，向北北東轉東北東進行，中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，七級風平均暴風半徑220公里。

氣象署預報科長林秉煜表示，鳳凰颱風未來持續朝北轉東北方前進，其暴風圈預計明天清晨觸碰屏東陸地，下午抵達西南方近海，傍晚至晚間從高屏登陸，其中又以屏東機率較大，並提前在明天晚間至深夜從花蓮或台東出海。

林秉煜說明，原先預估鳳凰颱風路徑偏東北，現在看起來較偏東移動，因此路徑縮短，預計提前於明天晚間至深夜從花蓮或台東出海，未來也將持續減弱、縮小。

他也說，氣象署將於周四解除海上陸上颱風警報，主要視颱風減弱為熱帶性低氣壓的時間，若其路徑更偏南，受到地形破壞少，解除時間就會較晚。

林秉煜指出，今晚到明天清晨台灣沿海都有9至10級陣風；明天白天嘉義以南地區也有9至10級強陣風；明天下午至晚間 颱風抵達高屏外海，沿海鄉鎮都有9至11級強陣風。

降雨方面，他指出，昨天到今天共伴效應影響，東半部降雨明顯，隨著颱風北上，共伴效應逐漸北抬，雨區由北部轉往南部地區。昨天到今天累積降雨量最多為宜蘭911毫米，新北也有531豪米，台北、花蓮及綠島為300至400毫米。氣象署有針對宜蘭蘇澳及南澳發布細胞廣播，時雨量將達100毫米。

林秉煜表示，今晚到明天清晨共伴效應北抬，大台北、基隆北海岸、宜蘭有短延時強降雨，花東受環流影響仍有降雨。明天中南部降雨顯著，有局部大雨機率，花東雨勢稍微緩和。明天晚間至後天清晨颱風向東移動，受北風影響，大台北、桃竹苗有局部大雨機率。
 

天氣降雨溫度颱風

