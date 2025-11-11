新壽分手費「除草、請律師」都要討　藍議員算時間成本：給他吧

▲台北市議員曾獻瑩。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達台灣總部將落腳T17、T18，北市府昨天行文議會闡明與新壽的解約金為44.3億多元，但議員發現細項包含除草、Logo調整、律師費用，引發熱議。國民黨北市議員曾獻瑩今 （11日）感嘆，與其糾纏於這些費用名目，不如思考延遲解約所衍生的時間成本，對輝達來說，時間就是金錢，對於輝達這樣的國際科技大廠而言，每一個月的延誤都代表巨大的機會成本。

新壽提出解約費用44億3406萬餘元，包括新壽已繳的權利金及地租約34億，已支付的工程費約6億，另外還有資金成本約3億多元，有關爭議項目，曾獻瑩說，「新壽要就給他吧！」從時間成本效益觀點看待，相較於這些項目的爭議性，輝達在台北設立海外總部的戰略意義遠遠更重要，這不僅攸關臺北市的產業發展，更涉及國家經濟競爭力，支持市府核准新壽解約成本請求，以換取輝達快速進駐北士科的時間優勢

曾獻瑩表示，台北市長蔣萬安曾承諾，解約費將全數由輝達吸收，市民無須出資一毛錢，透過與新壽的解約，能快速引進全球頂級科技企業，這是市府及市民雙贏的局面，建議應秉持戰略眼光，盡速通過解約協議，讓市府與輝達能夠加快推動後續的都市計畫、地上權設定等程序。

台北市副市長李四川稍早也說，這個是新壽因為台新新光合併而更改圍籬廣告，「當然這個也是它的成本，所以它也記在那裡面」。