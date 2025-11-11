　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新壽分手費「除草、請律師」都要討　藍議員算時間成本：給他吧

▲▼ 1030 蔣萬安報告114年度施政計畫,114年度總預算案,113年度追加（減）預算案-曾獻瑩。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員曾獻瑩。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達台灣總部將落腳T17、T18，北市府昨天行文議會闡明與新壽的解約金為44.3億多元，但議員發現細項包含除草、Logo調整、律師費用，引發熱議。國民黨北市議員曾獻瑩今 （11日）感嘆，與其糾纏於這些費用名目，不如思考延遲解約所衍生的時間成本，對輝達來說，時間就是金錢，對於輝達這樣的國際科技大廠而言，每一個月的延誤都代表巨大的機會成本。

新壽提出解約費用44億3406萬餘元，包括新壽已繳的權利金及地租約34億，已支付的工程費約6億，另外還有資金成本約3億多元，有關爭議項目，曾獻瑩說，「新壽要就給他吧！」從時間成本效益觀點看待，相較於這些項目的爭議性，輝達在台北設立海外總部的戰略意義遠遠更重要，這不僅攸關臺北市的產業發展，更涉及國家經濟競爭力，支持市府核准新壽解約成本請求，以換取輝達快速進駐北士科的時間優勢

曾獻瑩表示，台北市長蔣萬安曾承諾，解約費將全數由輝達吸收，市民無須出資一毛錢，透過與新壽的解約，能快速引進全球頂級科技企業，這是市府及市民雙贏的局面，建議應秉持戰略眼光，盡速通過解約協議，讓市府與輝達能夠加快推動後續的都市計畫、地上權設定等程序。

台北市副市長李四川稍早也說，這個是新壽因為台新新光合併而更改圍籬廣告，「當然這個也是它的成本，所以它也記在那裡面」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普丁身體亮紅燈？右手「腫如麵包」炸青筋　詭異照瘋傳
「雙北明放颱風假？」一票搖頭：早點睡比較實在
快訊／名醫江漢聲遭持刀攻擊！　輔大醫院聲明揭傷勢
快訊／輔大醫院名醫江漢聲遭砍！　診間濺血
快訊／明10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐
大里人嗨翻！「豪華影城」確定進駐　終結電影沙漠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鳳凰颱風來襲防颱優先　民進黨12日停開中常會

蔡英文向德國傳達：台灣加強自我防禦決心　做好應對可能入侵的準備

民眾黨若不戰台北市長　徐巧芯：蔣萬安幫白營小雞站台是義務

新壽分手費「除草、請律師」都要討　藍議員算時間成本：給他吧

飛官警戒待命酒測竟達0.04、離座尿尿　艦指部道歉了

捷安特涉勞權爭議遭美扣貨　卓榮泰：人權是國際貿易門票

王義川的影響有多大？　王瑞德：張善政嚇到單獨宣布桃園放颱風假

「同名同姓」支持者遭影射太子集團成員　邱議瑩轟：網軍惡意造謠

賴清德視察災變中心　提醒花蓮縣團隊「每次災害要強化應變能力」

賴清德：台灣要自信走向國際　蕭美琴到歐洲是非常好的事情

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

鳳凰颱風來襲防颱優先　民進黨12日停開中常會

蔡英文向德國傳達：台灣加強自我防禦決心　做好應對可能入侵的準備

民眾黨若不戰台北市長　徐巧芯：蔣萬安幫白營小雞站台是義務

新壽分手費「除草、請律師」都要討　藍議員算時間成本：給他吧

飛官警戒待命酒測竟達0.04、離座尿尿　艦指部道歉了

捷安特涉勞權爭議遭美扣貨　卓榮泰：人權是國際貿易門票

王義川的影響有多大？　王瑞德：張善政嚇到單獨宣布桃園放颱風假

「同名同姓」支持者遭影射太子集團成員　邱議瑩轟：網軍惡意造謠

賴清德視察災變中心　提醒花蓮縣團隊「每次災害要強化應變能力」

賴清德：台灣要自信走向國際　蕭美琴到歐洲是非常好的事情

鳳凰颱風來襲防颱優先　民進黨12日停開中常會

怒吼畫面曝！30歲男刺傷輔大醫江漢聲　背景曝光…臉書滿是攻擊文

獨／陽明山狂燒4.5公頃原因曝光！不是天災　竟是人為疏忽釀禍

「那對夫妻」女兒妮妮最新病況曝光　Nico報平安：有特級護理人員照顧

丟丟妹遭詐騙集團冒用身分！「AI假影片瘋傳」連親爸都受騙　親上火線喊話

瑞士新景點！空中步道飽覽群峰　搭電梯登頂俯瞰冰川、阿爾卑斯山

冬盟旅日巨人投手黃錦豪因傷退賽　平鎮同窗對決許庭綸破局

萬海Q3EPS4.15元季增3.77元　看好第四季亞洲線旺季與中美關稅利多

恐怖法國怪物又來了！　溫班亞瑪再寫NBA史上首見超神紀錄

陌生男跳上機車後座熊抱性騷！女驚嚇棄車落跑　判決出爐

【北捷白髮婦又爆黑料】雨傘毆打博愛座女童被起訴

政治熱門新聞

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

北北基桃颱風假不同調　侯友宜曝原因

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

陸全球通緝沈伯洋　總統府：粗暴行為！中國對台灣沒有任何管轄權

賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

明是否放颱風假北北基桃今還討論？　蔣萬安：一樣依照慣例

北北基市民咕嚕咕嚕…　吳思瑤批決策碎裂：一致性遭藍營市長推翻

游淑慧首曝「新壽解約成本明細表」　除草、圍籬調整都要北市還

鳳凰颱風撲台　蔣萬安令：停止上班課「及早評估」

黃國昌爆只顧「4大金釵」　白營基層怨：淡水河以南沒在管

王世堅稱「95％會連任」　蔣萬安1句話回應

快訊／北市士林北投這「12里」停止上班上課

更多熱門

相關新聞

明是否放颱風假北北基桃今還討論？　蔣萬安：一樣依照慣例

明是否放颱風假北北基桃今還討論？　蔣萬安：一樣依照慣例

受東北季風及鳳凰颱風外圍環流影響，中央氣象署預報今（11日）北台灣風雨加劇，北北基桃四縣市晚間8時同步公布停班停課資訊，但決策出現明顯不同步，桃園市全面停止上班上課，台北市、新北市僅山區及沿海部分行政區停班停課，基隆市則全境正常。今晚8時宣布是否放颱風假，還要跟桃園市長張善政討論？台北市長蔣萬安今日受訪時表示，「一樣會依照慣例，與周邊縣市交換意見。」

游淑慧首曝「新壽解約成本明細表」　除草、圍籬調整都要北市還

游淑慧首曝「新壽解約成本明細表」　除草、圍籬調整都要北市還

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

政府重啟曙光現　美股道瓊收紅381點

政府重啟曙光現　美股道瓊收紅381點

在AI狂潮與泡沫中　台灣要穩住「算力國力」

在AI狂潮與泡沫中　台灣要穩住「算力國力」

關鍵字：

輝達蔣萬安北市府新光人壽李四川曾獻瑩

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面