游淑慧首曝「新壽解約成本明細表」　除草、圍籬調整都要北市還

▲游淑慧曝光「新壽履約支出成本結算明細表」。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧，點圖放大）

記者郭運興／台北報導

輝達台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，該地上權屬新壽所有，最終新壽同意與北市府「合意解約」，目前持續協調移轉程序。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（11日）貼出「新壽履約支出成本結算明細表」表示，新壽提的解約成本為44億3400萬，雖然北市府只想給錢解約，可是看到連除草、環境維護費用都要北市府「還」的時候，自己只想苦笑，連台新、新壽併，擅自去做圍籬Logo調整這件事，費用居然還算在北市府，真是昏倒，什麼錢都要賺才會有錢，「歸剛欸」。

游淑慧貼出「新壽履約支出成本結算明細表」指出，剛剛收到市府送來關於與新壽的解約提案，新壽提的解約成本為44億3400萬，坦白說，雖然北市府只想給錢解約、送走不留，可是看到新壽連除草、環境維護的費用都要北市府「還」的時候，自己只想苦笑。

游淑慧表示，新壽標走了幾年不開工，環境維護好像就是租客原本應該做的事？好吧，算了給你，文件翻譯費、律師費全部通通都算進來，好，也給你，但連他們台新、新壽併的Logo調整費用，也要北市府納稅錢來付？金控合併、開發案移轉這件事，北市府一開始就不同意了。

游淑慧直言，結果，他們擅自偷偷去做圍籬的Logo調整這件事，費用居然還要算在北市府身上，真是昏倒，什麼錢都要賺才會有錢，「歸剛欸」。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）