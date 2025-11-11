　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳水扁：恭喜蕭美琴IPAC演說　期待賴總統成為在歐洲議會演說第一人

▲▼「2001自由獎」由前總統陳水扁夫人「扁嫂」吳淑珍代領。（圖／記者詹詠淇攝）

▲「2001自由獎」由前總統陳水扁夫人「扁嫂」吳淑珍代領。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

記者詹詠淇／台北報導

副總統蕭美琴8日驚喜現身歐洲議會，並以台灣副總統的身份於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，被視為是重大外交突破。對此，前總統陳水扁今（11日）也表達恭喜，「期待賴總統能成為在歐洲議會演說的第一人！」

前總統陳水扁今（11日）以「期待賴總統成為在歐洲議會演說的第一人」為題發文表示，「國際自由聯盟」決議頒贈他「2001年自由獎」。歷年著名受獎者有捷克總統哈維爾、菲律賓前總統柯拉蓉及緬甸民主運動領袖翁山蘇姬等人。

陳水扁指出，歐洲議會曾依自由黨團提議，無異議通過歡迎他來位在法國史特拉斯堡的歐洲議會領獎的決議。礙於歐盟不給簽證，改由夫人「扁嫂」吳淑珍代領。2001年11月14日頒獎典禮在法國史特拉斯堡歐洲議會大廳舉行，由自由黨團主席主持。扁嫂領獎後立即前往捷克進行訪問，受到捷克總統哈維爾夫婦熱情款待，並促成哈維爾總統卸任後訪問台灣，奠定台捷關係的友好基礎。

陳水扁也提到，2003年3月13日歐洲議會主席聯席會議正式邀請阿扁總統出席3月26日會議，並已發出邀請函，因中國蠻橫打壓而未克成行。1999年12月的歐洲之行，他就去了歐洲議會自由黨團會議演講，隨後還見了歐洲議會外交委員會主席布洛克。2007年9月13日阿扁總統與歐洲議會議員視訊會議，舉行主題為「聯合國與台灣民主」的對談。

最後，陳水扁也恭喜蕭美琴應IPAC歐洲議會共同主席邀請，成功在歐洲議會演說，「期待賴總統能成為在歐洲議會演說的第一人！」

▼副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

 
11/09 全台詐欺最新數據

