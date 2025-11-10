　
馬太鞍溪泥水持續漫出台9線！徐榛蔚親赴現場勘災　交通管制擴大

記者趙蔡州／綜合報導

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮縣10日出現驚人風雨，馬太鞍溪水位10日晚間不斷上漲，甚至已淹沒部分馬太鞍溪便道。為因應馬太鞍溪泥水持續漫出台9線管制區域，花蓮縣長徐榛蔚晚間已至現場了解災情，現場交通管制區域擴大至台九線231K處，呼籲民眾非必要切勿靠近。

東區養護工程分局10日晚間說明，馬太鞍便道目前確實是溢淹情況，但未沖垮，便道已於下午4點30分預警性封橋，所以未有過橋車輛被沖入泥流情事，且已同步在下午4點30分提供替代道路路線。

▼馬太鞍溪便道晚間被上漲的溪水淹沒。（圖／翻攝自LINE群組）

▲▼馬太鞍溪便橋遭山洪淹沒 萬榮鄉明利村爆泥流。（圖／翻攝自LINE群組）

為維護用路人安全，公路局東區養護工程分局花蓮工務段已於今日16時30分起封閉「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上臨時便道」，禁止人車通行，並同步啟動封閉管制作業。

工務段表示，封閉及管制措施如下：
一、近端管制（堤頂處）：於臨時便道堤頂設置封鎖設施及指揮人員，確保第一時間完成封閉並維持現場淨空。
二、淨空作業：封閉前由巡查人員逐段確認便道內無滯留人車，並與施工單位保持即時通聯。
三、遠端管制：鳳林端於台9線230k+900及光復端台9線234k+6000、236k+500等處設置交通錐、警示燈及封鎖柵欄，張貼封閉公告及替代道路指引。

工務段同時建議改道路線如下(替代路線請用路人分流行駛)：
一、花蓮－台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。
二、花蓮－瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。

工務段已派員加強巡查與現場警示布設啟動封閉措施，呼籲用路人留意氣象情資及封閉道路資訊(含替代道路)，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路。

相關新聞

馬太鞍溪便道被水淹　明利村泥水灌進街道

馬太鞍溪便道被水淹　明利村泥水灌進街道

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮縣10日出現驚人風雨，縣府已宣布全縣11日停班停課。暴漲的馬太鞍溪溪水10日晚間已淹過下游的橋便道，溪流左岸、與光復鄉僅一橋之隔的萬榮鄉明利村，晚間也發生泥水淹進路面的災情。

即／馬太鞍溪臨時便道水位上漲　已實施預警性封路

即／馬太鞍溪臨時便道水位上漲　已實施預警性封路

堰塞湖紅色警戒！劉世芳連線徐榛蔚　入夜前光復等地弱勢族群撤離

堰塞湖紅色警戒！劉世芳連線徐榛蔚　入夜前光復等地弱勢族群撤離

上游已有陣雨　馬太鞍溪便道不排除緊急封路

上游已有陣雨　馬太鞍溪便道不排除緊急封路

光復災後重建　中央挹注3百億專案經費

光復災後重建　中央挹注3百億專案經費

