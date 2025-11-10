堰塞湖紅色警戒！劉世芳連線徐榛蔚　入夜前光復等地弱勢族群撤離

▲內政部長劉世芳。（資料照／記者陳家祥攝）

記者詹詠淇／台北報導

因應鳳凰颱風可能帶來的強風豪雨，內政部部長劉世芳今（10日）召開颱風防災整備會議，邀集中央各部會與全國易受風雨影響縣市共同檢視整備情形。此次會議特別針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖監測與疏散應變、以及前次丹娜絲颱風災情影響地區，請各級政府於海上颱風警報發布前即完成整備與疏散撤離作業，其中，劉世芳特別與花蓮縣長徐榛蔚連線，就馬太鞍溪堰塞湖疏散撤離及中央支援事宜進行討論，劉世芳於會中具體指示，請花蓮縣政府於入夜前完成光復、萬榮、鳳林等地弱勢族群撤離，並預做保全戶疏散撤離準備。

劉世芳表示，內政部已於11月7日由消防署長蕭煥章啟動第一次跨部會整備會議，今再度召開會議，聚焦於東部地區具堰塞湖潛勢風險及西南部恐受強風威脅縣市。請地方政府依警戒區域，儘速完成保全戶名冊及弱勢對象照護計畫，中央將全力支援撤離安置、通報與物資協調。

此次會議除內政部、農業部、經濟部、交通部、原民會、國科會及行政院災防辦公室等中央機關共同參與外，包括：花蓮縣、新北市、基隆市、宜蘭縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣等地方政府亦視訊與會，針對可能的風雨、土石流、海嘯及淹水區域報告整備情形，並預報疏散撤離計畫及收容安置能量。

劉世芳於會中具體指示，請氣象署持續提供最新風雨情資，以協助地方政府啟動預防性撤離依據。另農業部林業署已於今晨發布花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒通報單，請花蓮縣政府於入夜前完成光復、萬榮、鳳林等地弱勢族群撤離，並預做保全戶疏散撤離準備。此外，本次台南及嘉義等西南縣市沿海地區將受大潮、強風影響，西南沿海應提前啟動收容安置，完成低窪、鐵皮屋及潟湖區域之預防性撤離，亦請農業部漁業署與交通部應將預警船舶停航、交通中斷等資訊，利用多元管道告知民眾，並由氣象署於風力達10級時發布細胞廣播示警。

劉世芳提到，經濟部水利署除應針對西南地區易淹水地區預佈抽水機外，針對馬太鞍溪雖已預佈8台大型超水機，仍請評估內水溢淹問題，調整預佈地點與增加抽水機調度數量。請地方政府主動與電信業者聯繫，於丹娜絲風災地點預置行動基地車，並請行政院通訊傳播委員會必要時啟動災難漫遊機制。最後，各地方政府應強化查通報、兵力支援演練、收容安置規劃及通訊測試，確保災情即時回報與民眾安全。

劉世芳特別指示，中央將全力支援地方預警撤離工作，協助整合避難動線、運輸能量與物資調度，並即時共享相關災害資訊，確保民眾生命與財產安全。內政部呼籲民眾密切留意氣象預警與地方政府公告，提前防範強風豪雨與二次災害，共同守護家園安全。