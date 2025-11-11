女醫抄近路「小巷遭性侵40分鐘」　半裸狂奔求救！惡男庭上竟自慰

▲ 帕特蘭此前曾因在火車上做出猥褻行為被捕。（圖／翻攝自蘇格蘭檢察官辦公室）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘇格蘭格拉斯哥高等法院10日對一起性侵案做出裁決，34歲羅馬尼亞籍男子帕特蘭（Mihae-Nicolae Patran）因在市中心巷弄性侵一名陌生女醫師長達40分鐘，被判處12年刑期，須入監服刑9年，出獄後再接受3年管制。

根據《鏡報》，這起案件發生於2023年11月26日凌晨，當時27歲的女醫師為抄近路而行經格拉斯哥米契爾街，不料遭準備露宿門廊的帕特蘭性侵。受害者遭侵犯40分鐘後終於設法逃脫，只能下半身赤裸地跑向附近計程車求救。

法官麥法登（N McFadyen）宣判時指出，「從監視器和手機錄影畫面可看出，她在那個門廊遭受長時間、羞辱性且骯髒的性侵害」，且帕特蘭在短短5周內犯下3起針對陌生女性的性犯罪，很難想像是什麼驅使他從事「如此墮落的行為」。

帕特蘭此前曾因在火車上向一名女子裸露身體被捕，因性侵案首次出庭時竟在被告席上自慰。法官直言，「你顯然是個危險的人，尤其是對女性來說，你是真正的危險」，盼能將這名羅馬尼亞籍罪犯遣返回國，他也將終身名列性犯罪者名單。

蘇格蘭高等法院性犯罪檢察官庫克（Faye Cook）表示，「帕特蘭對女性構成重大威脅，是一個在高風險情況下犯罪的性機會主義者。」她強調這類對陌生人的犯罪雖然罕見，但絕對無法容忍，檢方將持續全力支持受害者尋求正義。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

性侵害就是犯罪，請撥打110、113。